Tarihte bugün ne oldu? 26 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 26 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
26 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Eylül tarihinde ne oldu,
OLAYLA
1364 - 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı'nda karşılaştı.
1907 - Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1930 - Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
1932 - Türk Dil Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.
1940 - Türk-Rumen Ticaret Antlaşması imzalandı.
1941 - II. Dünya Savaşı'nda Kiev Muharebesi sonuçlandı.
1947 - İngiltere, Filistinlilerle Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı; bu nedenle Filistin'i boşaltma kararı aldı.
1964 - Kıbrıs Türk ve Yunan alayları Kıbrıs Barış Gücü emrine verildi.
1971 - Yılmaz Güney'in filmleri 3. Altın Koza Film Festivali'nde tüm ödülleri aldı.
1978 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.
1990 - Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski müsteşar yardımcısı Hiram Abas, İstanbul'da Devrimci-Sol örgütü tarafından öldürüldü.
1984 - Çin ile İngiltere, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi için anlaştılar.
1999 - Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen operasyonda 10 mahkûm öldü.
2019 - İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1 kişi kalp krizi sebebiyle ölürken, 43 kişi yaralandı. 473 binada hasar meydana geldi.
Doğumlar
1869 - Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (ö. 1934)
1884 - Arnaldo Foschini, İtalyan mimar ve akademisyen (ö. 1968)
1888 - T. S. Eliot, İngiliz şair (ö. 1965)
1889 - Martin Heidegger, Alman filozof (ö. 1976)
1898 - George Gershwin, Amerikalı besteci (ö. 1937)
1926 - Julie London, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2000)
1932 - Manmohan Singh, Hindistan'ın 17. Başbakanı
1933 - Donna Douglas, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2015)
1939 - Kerem Güney, Türk müzisyen (ö. 2012)
1945 - Bryan Ferry, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
1948 - Olivia Newton-John, Yahudi asıllı Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
1949 - Minette Walters, İngiliz yazar
1956 - Linda Hamilton, Amerikalı oyuncu
1965 - Petro Poroşenko, Ukraynalı iş adamı ve politikacı
1968 - James Caviezel, Amerikalı oyuncu
1970 - Igor Boraska, Hırvat kürekçi ve bobsledçi
1971 - Pelinsu Pir, Türk tiyatro ve sinema oyuncu
1976 - Michael Ballack, Alman futbolcu
1977 - Kerem Özyeğen, Türk gitarist
1981 - Christina Milian, Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı
1981 - Serena Williams, Amerikalı tenisçi
1981 - Marina Maljkovic, Sırp basketbol koçu
1983 - Ricardo Quaresma, Portekizli futbolcu
1984 - Müjde Uzman, Türk oyuncu
1987 - Kiira Korpi, Fin buz patenci
1988 - Servet Tazegül, Türk tekvandocu
1991 - Berk Atan, Türk manken ve oyuncu
1991 - Yusuf Çim, Türk şarkıcı ve oyuncu
Ölümler
1328 - İbn Teymiye, Arap İslâm âlimi (d. 1263)
1860 - Miloş Obrenoviç, Sırp Prens (d. 1780)
1902 - Levi Strauss, Amerikalı giysi üreticisi (Levi's Blue Jean) (d. 1829)
1914 - August Macke, Alman ressam (d. 1887)
1945 - Bela Bartok, Macar besteci (d. 1881)
1945 - Miki Kiyoşi, Japon marksist düşünür (Japonya'da II. Dünya Savaşı sonrasında komünist olmayan demokrat bir sosyalizm düşüncesinin yaygınlaşması için çaba harcayan) (d. 1897)
1948 - Gregg Toland, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1904)
1959 - Solomon Bandaranaike, Sri Lanka Başbakanı
1973 - Anna Magnani, İtalyan oyuncu (d. 1908)
1975 - Danyal Topatan, Türk sinema sanatçısı (d. 1916)
1983 - Tino Rossi, Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1907)
1990 - Hiram Abas, Türk istihbaratçı (d. 1932)
1990 - Alberto Moravia, İtalyan romancı (d. 1907)
1999 - Ayşen Aydemir, Türk oyuncu (d. 1964)
2003 - Kerim Afşar, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1930)
2003 - Robert Palmer, İngiliz şarkıcı (d. 1949)
2008 - Paul Newman, Amerikalı oyuncu (d. 1925)
2009 - Nihat Nikerel, Türk oyuncu ve yazar (d. 1950)
2010 - Gloria Stuart, Amerikalı oyuncu (d. 1910)