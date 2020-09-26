Tarihte bugün ne oldu? 26 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Eylül'de yaşananlar!

26 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Eylül tarihinde ne oldu,

OLAYLA

1364 - 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı'nda karşılaştı.

1907 - Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1930 - Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

1932 - Türk Dil Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

1940 - Türk-Rumen Ticaret Antlaşması imzalandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Kiev Muharebesi sonuçlandı.

1947 - İngiltere, Filistinlilerle Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı; bu nedenle Filistin'i boşaltma kararı aldı.

1964 - Kıbrıs Türk ve Yunan alayları Kıbrıs Barış Gücü emrine verildi.

1971 - Yılmaz Güney'in filmleri 3. Altın Koza Film Festivali'nde tüm ödülleri aldı.

1978 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.

1990 - Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski müsteşar yardımcısı Hiram Abas, İstanbul'da Devrimci-Sol örgütü tarafından öldürüldü.

1984 - Çin ile İngiltere, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi için anlaştılar.

1999 - Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen operasyonda 10 mahkûm öldü.

2019 - İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1 kişi kalp krizi sebebiyle ölürken, 43 kişi yaralandı. 473 binada hasar meydana geldi.

Doğumlar

1869 - Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (ö. 1934)

1884 - Arnaldo Foschini, İtalyan mimar ve akademisyen (ö. 1968)

1888 - T. S. Eliot, İngiliz şair (ö. 1965)

1889 - Martin Heidegger, Alman filozof (ö. 1976)

1898 - George Gershwin, Amerikalı besteci (ö. 1937)

1926 - Julie London, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2000)

1932 - Manmohan Singh, Hindistan'ın 17. Başbakanı

1933 - Donna Douglas, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2015)

1939 - Kerem Güney, Türk müzisyen (ö. 2012)

1945 - Bryan Ferry, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1948 - Olivia Newton-John, Yahudi asıllı Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

1949 - Minette Walters, İngiliz yazar

1956 - Linda Hamilton, Amerikalı oyuncu

1965 - Petro Poroşenko, Ukraynalı iş adamı ve politikacı

1968 - James Caviezel, Amerikalı oyuncu

1970 - Igor Boraska, Hırvat kürekçi ve bobsledçi

1971 - Pelinsu Pir, Türk tiyatro ve sinema oyuncu

1976 - Michael Ballack, Alman futbolcu

1977 - Kerem Özyeğen, Türk gitarist

1981 - Christina Milian, Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı

1981 - Serena Williams, Amerikalı tenisçi

1981 - Marina Maljkovic, Sırp basketbol koçu

1983 - Ricardo Quaresma, Portekizli futbolcu

1984 - Müjde Uzman, Türk oyuncu

1987 - Kiira Korpi, Fin buz patenci

1988 - Servet Tazegül, Türk tekvandocu

1991 - Berk Atan, Türk manken ve oyuncu

1991 - Yusuf Çim, Türk şarkıcı ve oyuncu

Ölümler

1328 - İbn Teymiye, Arap İslâm âlimi (d. 1263)

1860 - Miloş Obrenoviç, Sırp Prens (d. 1780)

1902 - Levi Strauss, Amerikalı giysi üreticisi (Levi's Blue Jean) (d. 1829)

1914 - August Macke, Alman ressam (d. 1887)

1945 - Bela Bartok, Macar besteci (d. 1881)

1945 - Miki Kiyoşi, Japon marksist düşünür (Japonya'da II. Dünya Savaşı sonrasında komünist olmayan demokrat bir sosyalizm düşüncesinin yaygınlaşması için çaba harcayan) (d. 1897)

1948 - Gregg Toland, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1904)

1959 - Solomon Bandaranaike, Sri Lanka Başbakanı

1973 - Anna Magnani, İtalyan oyuncu (d. 1908)

1975 - Danyal Topatan, Türk sinema sanatçısı (d. 1916)

1983 - Tino Rossi, Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1907)

1990 - Hiram Abas, Türk istihbaratçı (d. 1932)

1990 - Alberto Moravia, İtalyan romancı (d. 1907)

1999 - Ayşen Aydemir, Türk oyuncu (d. 1964)

2003 - Kerim Afşar, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1930)

2003 - Robert Palmer, İngiliz şarkıcı (d. 1949)

2008 - Paul Newman, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2009 - Nihat Nikerel, Türk oyuncu ve yazar (d. 1950)

2010 - Gloria Stuart, Amerikalı oyuncu (d. 1910)