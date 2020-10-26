Tarihte bugün ne oldu? 26 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Ekim'de yaşananlar!

26 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

740 - Konstantinopolis'te çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olan deprem oldu.

1461 - Trabzon İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı güçlerine teslim oldu.

1825 - New York'un üst bölgesinde açılan Erie kanalı, Hudson nehrini ve Erie gölünü birleştirdi.

1863 - Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu Cenova'da kuruldu.

1918 - Atatürk, Halep'in kuzeyindeki işgalcilerin taarruzunu durdurdu.

1922 - Lozan Konferansı'nın hemen öncesinde, Dış İşleri Bakanlığı'ndan ayrılan Yusuf Kemal Tengirşenk'in yerine, İsmet İnönü getirildi.

1923 - Türkiye millî futbol takımı, ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

1924 - Kâzım Karabekir Paşa, Birinci Ordu Müfettişliğinden ayrıldı; artık milletvekili olarak çalışacağını bildirdi.

1933 - Cumhuriyetin 10. yılı dolayısıyla Genel Af Kanunu çıkarıldı.

1933 - Türkiye'de kadınlara köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ile seçilme hakkı verildi.

1936 - 16 yaşındaki ressam Turgut Cansever, ilk resim sergisini açtı.

1936 - Hoover Barajının ilk jeneratörü devreye girdi.

1947 - Irak'taki İngiliz askeri işgali sona erdi.

1951 - 77 yaşındaki Winston Churchill, yeniden Birleşik Krallık Başbakanı oldu.

1958 - Pan American Hava Yolları Şirketi, Boeing 707'nin ilk ticari uçuşunu New York'tan Paris'e gerçekleştirdi.

1961 - Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi.

1966 - Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) karargahını Brüksel'e taşımayı kararlaştırdı.

1975 - Enver Sedat, ABD'ye resmi ziyarette bulunan ilk Mısır Devlet Başkanı oldu.

1975 - Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 40.347.719 kişi.

1982 - Yılmaz Güney vatandaşlıktan çıkarıldı.

1984 - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir bakan azledildi. Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan istifa etmeyince, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı.

1991 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırından girerek operasyon başlattı.

1994 - İsrail ile Ürdün arasındaki 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşması; iki ülke arasındaki sınırda, 5 bin kişinin katıldığı gösterişli bir törenle imzalandı.

1995 - İslami Cihat lideri Fethi Şikaki, Malta'daki otelinde Mossad ajanları tarafından öldürüldü.

1995 - Demokrasi Partisi (DEP) davası karara bağlandı. Yargıtay Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak'ın on beşer yıl, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'ın üçer yıl altışar ay hapis cezasını onayladı. Cezaları bozulan Ahmet Türk ve Sedat Yurtdaş tahliye edildi.

2002 - Moskova tiyatrosunda üç gündür süren rehin alma eylemi, Rus özel güçlerinin (Spetsnaz) düzenlediği, ve yaklaşık 50 Çeçen isyancı ile 800 rehineden 118'inin ölümüne neden olan bir operasyonla sona erdi.

DOĞUMLAR

968 - Kazan, Japon İmparator (ö. 1008)

1685 - Domenico Scarlatti, İtalyan besteci (ö. 1757)

1759 - Georges Danton, Fransız avukat ve Fransız devriminin liderlerinden (ö. 1794)

1798 - Giuditta Negri Pasta, İtalyan şarkıcı (ö. 1865)

1800 - Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Prusyalı mareşal (ö. 1891)

1883 - Napoleon Hill, Amerikalı yazar (ö. 1970)

1909 - Affonso Eduardo Reidy, Brezilyalı mimar (ö. 1964)

1912 - Don Siegel, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1991)

1914 - Jackie Coogan, Amerikalı oyuncu (ö. 1984)

1916 - François Mitterrand, Fransa Cumhurbaşkanı (ö. 1996)

1919 - Muhammed Rıza Pehlevi, İran'ın son Şahı (ö. 1980)

1925 - John Mulvaney, Avustralyalı arkeolog (ö. 2016)

1934 - Ulrich Plenzdorf, Alman yazar (ö. 2007)

1947

Hillary Clinton, Amerikalı siyasetçi ve ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi

Trevor Joyce, İrlandalı şair

1955 - Ahmet Selçuk İlkan, Türk şair ve bestekâr

1956 - Telman İsmailov, Azerbaycan Yahudisi asıllı Rus ve Türk iş adamı

1961 - Dylan McDermott, Amerikalı aktör

1962 - Cary Elwes, İngiliz aktör

1967 - Keith Urban, Avustralyalı gitarist ve pop şarkıcısı

1973 - Seth MacFarlane, Amerikalı yazar, aktör ve yönetmen

1977 - Aslı Gökyokuş, Türk şarkıcı

1978 - Caner Kurtaran, Türk tiyatro, film ve dizi oyuncusu

1981 - Guy Sebastian, Avustralyalı şarkıcı ve besteci

1983 - Özgür Emre Yıldırım, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1984 - Adriano Correia, Brezilyalı futbolcu

1988 - Markéta Štroblová, Çek porno yıldızı

1991 - Berk Atan, Türk manken, model ve oyuncu

ÖLÜMLER

1440 - Gilles de Rais, Breton şövalye (d. 1405)

1764 - William Hogarth, İngiliz ressam (d. 1697)

1852 - Ádám Récsey, 1848 Macar Devrimi sırasında 4 gün başbakanlık görevi yürüten Macar politikacı ve general (d. 1775)

1890 - Carlo Collodi, İtalyan gazeteci ve yazar (Pinokyo romanının yazarı) (d. 1826)

1952 - Hattie McDaniel, Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu (d. 1895)

1957 - Nikos Kazancakis, Yunan yazar (d. 1883)

1963 - Behzat Butak, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1891)

1967 - Ali Canip Yöntem, Türk şair ve yazar (d. 1887)

1972 - İgor Sikorsky, Rus asıllı Amerikalı havacılığın öncüsü (ilk başarılı helikopteri yapan) (d. 1889)

1983 - Feyzullah Çınar, Türk halk ozanı (d. 1937)

1993 - Siyami Ersek, Türk akademisyen ve cerrah (Türkiye'de açık kalp ameliyatlarını başlatan) (d. 1920)

2001 - Hüseyin Hilmi Işık, Türk yazar (d. 1911)

2005 - Fahrettin Aslan, Türk gazino işletmecisi ve Maksim Gazinosu sahibi (d. 1932)

2016 - Nail Güreli, Türk gazeteci ve yazar (d. 1932)