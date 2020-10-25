Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Ekim'de yaşananlar!

25 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 25 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1147 - Dorileon Muharebesi: Selçuklu ordusu, III. Konrad komutasındaki II. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında bozguna uğrattı.

1760 - III. George Büyük Britanya Kralı oldu.

1854 - Kırım Savaşı sırasında Ruslar ile Kırım'ın Akyar kentini kuşatan Türk-İngiliz-Fransız ittifak kuvvetleri arasında Balaklava Savaşı yapıldı. (İngiliz şair Alfred Tennyson'un "Hafif Süvari Alayının Hücumu" şiirine ilham veren savaş)

1875 - Peter İlyiç Çaykovski'nin 1 No'lu Piyano Konçertosu ilk defa Boston, Massachusetts'te icra edildi. Solist Hans von Bülow'du.

1917 - Lenin önderliğindeki Bolşevikler, Rusya'da yönetimi tamamen ele geçirdi (Julian Takvimi ile 25 Ekim, Gregoryen Takvimi ile 7 Kasım)

1935 - Haiti'de kasırga: 2000'den fazla kişi öldü.

1936 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini, Roma-Berlin güç eksenini oluşturdu.

1937 - Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Aynı gün Celâl Bayar'ın kurduğu Hükûmet açıklandı.

1946 - Serbest Güreş Millî Takımı, İsveç'te Avrupa Şampiyonu oldu.

1955 - Evlerde kullanılan mikrodalga fırınların ilk örneği Tappan şirketi tarafından satışa çıkarıldı.

1957 - Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İstanbul'da açıldı.

1960 - Küba, tüm Amerikan iş yerlerini devletleştirdi.

1962 - ABD Büyükelçisi Adlai E. Stevenson, Küba'daki Sovyet üslerinin fotoğraflarını, kanıt olarak BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

1970 - Nüfus sayımı yapıldı: Türkiye'nin nüfusu 35.605.176

1971 - Çin, Birleşmiş Milletler'e alındı.

1980 - 13 Temmuz 1979'da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli gerilla ölüm cezasına çarptırıldı.

1981 - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde görevli ikinci kâtip Gökberk Ergenekon, ASALA militanlarının saldırısına uğradı; 3 kurşun yarası aldı.

1984 - Hepatit virüsü bulundu.

1984 - Türkiye'de son kez bir ölüm cezası infaz edildi. İzmir'de bir soygun sırasında 3 kişiyi öldürmekten idama mahkûm Hıdır Aslan, Burdur Kapalı Cezaevi'nde asıldı.

1986 - PKK'ya bağlı milis gücü Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu kuruldu.

1998 - Cumhuriyetin 75. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 80 il ve 700 ilçede, 75. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşlere milyonlarca vatandaş katıldı.

2001 - Microsoft, Windows XP işletim sistemini piyasaya sürdü.

2003 - Sedir Yangını: Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Kaliforniya'daki yangın.

2003 - Rektörler, öğretim üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler, Ankara'da Cumhuriyete Saygı yürüyüşü yaptı, Anıtkabir'e giderek saygı duruşunda bulundu.

2004 - Küba devlet başkanı Fidel Castro, 8 Kasım'dan geçerli olmak üzere ABD doları ile yapılacak alış veriş işlemlerinin yasaklandığını açıkladı.

2005 - Anadolu'da Vakit gazetesinin Almanya sınırları içinde basılması ve dağıtılması yasaklandı.

DOĞUMLAR

1811 - Évariste Galois, Fransız matematikçi (ö. 1832)

1825 - Johann Strauss, Avusturyalı besteci (ö. 1899)

1838 - Georges Bizet, Fransız besteci ve "Carmen" operasının yaratıcısı (ö. 1875)

1881 - Pablo Picasso, İspanyol ressam ve heykeltıraş (ö. 1973)

1888 - Richard E. Byrd, Amerikalı amiral ve kâşif (ö. 1957)

1889 - Abel Gance, Fransız yönetmen (ö. 1981)

1894 - Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk ozanı (ö. 1973)

1895 - Levi Eşkol, İsrail'in 4. Başbakanı (ö. 1969)

1904 - Cemal Reşit Rey, Türk besteci, piyanist ve opera şefi (ö. 1985)

1911 - Celil Kiyekbayev, Sovyet Başkurt bilim insanı, Türkolog ve filolog (ö. 1968)

1913 - Klaus Barbie, Alman SS subayı (Lyon Kasabı olarak bilinen Nazi savaş suçlusu) (ö. 1991)

1941 - Anne Tyler, Amerikalı romancı

1943 - Hasan Nail Canat, Türk yazar (ö. 2004)

1955 - Mahmut Hekimoğlu, Türk oyuncu ve yapımcı (ö. 2016)

1968 - Oğuz Yılmaz, Türk şarkıcı

1970 - Rafa, İspanyol futbolcu

1971 - Elif Şafak, Türk yazar

1975 - Onur Şenay, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1976 - Ahmed Dokhi, Suudi Arabistanlı futbolcu

1984 - Federico Higuaín, Arjantinli futbolcu

1984 - Katy Perry, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1985 - Günel, Azeri şarkıcı

1993 - Ediz Yıldırımer, Türk yüzücü

ÖLÜMLER

1647 - Evangelista Torricelli, İtalyan fizik ve matematik bilgini (d. 1608)

1833 - Abbas Mirza, İran'da hüküm süren Kaçar Hanedanı'nın veliahtı (d. 1789)

1920 - I. Aleksandros, Yunanistan Kralı (d. 1893)

1924 - Ziya Gökalp, Türk yazar ve siyasetçi (d. 1876)

1935 - Henri Pirenne, Belçikalı tarihçi (d. 1862)

1973 - Abebe Bikila, Etiyopyalı maratoncu (Olimpiyatlarda iki kez maraton şampiyonu) (d. 1932)

1974 - Fahrettin Altay, Türk asker ve siyasetçi (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1880)

1984 - Hıdır Aslan, Türk sosyalist devrimci (d. 1958)

1993 - Vincent Price, Amerikalı aktör (d. 1911)

2000 - Nejat Saydam, Türk sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu (d. 1929)

2001 - Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, İran Kraliçesi (d. 1932)

2002 - Richard Harris, İrlandalı sinema oyuncusu (d. 1930)

2003 - Behram Kurşunoğlu, Türk fizikçi (d. 1922)

2008 - Müslüm Magomayev, Azeri opera şarkıcısı (d. 1942)

2015 - Fehmi Demir, Türk siyasetçi ve Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı (d. 1957)