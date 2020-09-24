Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Eylül'de yaşananlar!

24 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde ne oldu,

OLAYLAR

787 - Güvenlik nedeniyle ertelenen İkinci İznik Konsili İznik'te tekrar toplandı. Resim düşmanı ( İkonoklazm ) dönemde yapılan bu toplantıda resimlere dönüşü sağlayan kararlar alındı.

1566 - Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim tahta çıktı.

1852 - Fransız Henri Giffard ilk kez zeplinle uçtu.

1882 - İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu.

1922 - Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

1940 - II. Dünya Savaşı içinde 129 İngiliz bombardıman uçağı Berlin'deki endüstriyel hedefleri bombaladı, ama sis sebebiyle bombaların 6'sı dışında hepsi boşa gitti.

1956 - Türk Dil Kurumu En İyi Yapıt Ödülünü, Ali adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı.

1960 - Yüksek Adalet Divanı kuruldu.

1981 - Ermeni militanlar Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nu bastılar; güvenlik görevlisi Cemal Özen öldü, Başkonsolos Kaya İnal yaralandı.

1987 - Süleyman Demirel, DYP Olağanüstü Kongresinde oy birliğiyle genel başkan seçildi. Demirel, 12 Eylül askeri darbesi sonrası, siyasete resmen döndü.

Doğumlar

1501 - Gerolamo Cardano, İtalyan matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekim (ö. 1576)

1583 - Albrecht von Wallenstein, Bohemyalı asker (ö. 1634)

1725 - Arthur Guinness, İrlandalı iş adamı (ö. 1803)

1865 - Mollie McConnell, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1920)

1884 - İsmet İnönü, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1973)

1893 - Mehmet Aziz, Kıbrıs Türkü doktor (ö. 1991)

1896 - F. Scott Fitzgerald, Amerikalı yazar (ö. 1940)

1911 - Konstantin Çernenko, Sovyet politikacı (ö. 1985)

Alfreds Rubiks (d. 1935)

1935 - Alfreds Rubiks, Leton komünist politikacı, Letonya Komünist Partisi eski genel sektereri, Avrupa Parlamentosu milletvekili

1936 - İnal Batu, Türk diplomat ve siyasetçi (ö. 2013)

1944 - Yalçın Boratap, Türk oyuncu

1948 - Agnieszka Zalewska, Polonyalı fizikçi

1949 - Pedro Almodóvar, İspanyol yönetmen

1954 - Esengül, Türk şarkıcı (ö. 1979)

1958 - Kevin Sorbo, Norveç asıllı Amerikalı aktör

1959 - Erdin Bircan, Türk iş adamı ve siyasetçi (ö. 2018)

1956 - Yılmaz Zafer, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)

1966 - Yaşar Gaga, Türk pop şarkıcısı ve menajer (ö. 2018)

1967 - Brad Bird, Amerikalı sinema yönetmeni, yapımcı ve Akademi Ödülü sahibi

1976 - Tansel Öngel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu

1977 - Ebru Destan, Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken

1979 - Katja Kassin, Alman porno yıldızı

1986 - Leah Dizon, Japon şarkıcı

1987 - Gürhan Gürsoy, Türk futbolcu

1996 - Melisa Şenolsun, Türk oyuncu

Ölümler

1180 - I. Manuil, Bizans İmparatoru (d. 1118)

1494 - Angelo Poliziano, İtalyan hümanist (d. 1454)

1541 - Paracelsus, İsviçreli hekim, simyager, botanikçi ve astrolog (d. 1493)

1834 - I. Pedro, Brezilya İmparatoru (d. 1798)

1914 - İsmail Gaspıralı, Kırım Tatarı fikir adamı, politikacı, eğitimci yazar ve yayıncı (d. 1851)

1939 - Carl Laemmle, Alman asıllı Amerikalı film yapımcısı (d. 1867)

1945 - Hans Geiger, Alman fizikçi ve Geiger sayacının mucidi (d. 1882)

1973 - Şükûfe Nihal Başar, Türk şair (d. 1896)

1996 - Zeki Müren, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu (d. 1931)

2004 - Françoise Sagan, Fransız yazar (d. 1935)

2008 - Kazım Kanat, Türk gazeteci (d. 1950)

2009 - Nelly Arcan, Kanadalı romancı (intihar) (d. 1975)

2013 - Deniz Teztel, Türk gazeteci (d. 1959)

2015 - Uğur Dağdelen, Türk eski millî futbolcu (d. 1973)