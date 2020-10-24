Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Ekim'de yaşananlar!

24 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1260 - Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından katledildi.

1857 - İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu.

1882 - Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.

1911 - Orville Wright, Kuzey Carolina'da hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı. Bu rekor 10 yıl süresince kırılamıyacaktır.

1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp Orduları arasındaki Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.

1926 - Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit, Michigan'daki Garrick Tiyatrosu'nda son gösterisine çıktı.

1929 - New York Borsasında hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı.

1935 - İtalya Etiyopya'yı işgal etti.

1935 - I. Belediyeler Kongresi başladı.

1939 - Naylon çoraplar, ilk kez Wilmington'da satışa sunuldu.

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması yayınlandı ve BM kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerin Norveç'i işgal etmesine yardım eden, daha sonra Hitler'in Norveç Başbakanı yaptığı Faşist Parti lideri Vidkun Quisling kurşuna dizildi.

1947 - Walt Disney, Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi (HUAC)'nde ifade vererek Komünist olduklarına inandığı bazı çalışanlarının isimlerini komiteye verdi.

1949 - Minik Vali olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.

1956 - Gazeteci Bedii Faik, Cumhurbaşkanına hakaretten 6 ay hapse mahkûm edildi.

1964 - Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King'e, Nobel Barış Ödülü verildi.

1965 - Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 31.391.207

1975 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi. Saldırıyı 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' adlı örgüt üstlendi

1980 - Polonya hükümeti, Solidarnosc (Dayanışma Sendikası) adlı işçi sendikasını yasal olarak kabul etti.

1991 - Kripto davasında gazeteci Uluç Gürkan ile Dışişleri Bakanlığı memuru Hande Mumcu beraat etti.

1992 - Türkiye'nin ilk özel havaalanı olan Hezarfen, İstanbul Büyükçekmece'de hizmete girdi.

1992 - Aachen Tebliği, Ulum el-hikme okulu

1996 - I. Avrasya İslam Şurası Türkiye'de toplandı.

1996 - Osmaniye Türkiye'nin 80. ili oldu.

2000 - Amerikalı rock grubu Linkin Park ilk stüdyo albümleri Hybrid Theory'yi yayınladı. Albüm, 25 milyonluk satışla 21. yüzyılın en çok satan albümü olmayı başardı. Bu rekor henüz kırıla bilmiş değil

2003 - Concorde'un son uçuşu New York ile Londra arasında yapıldı.

DOĞUMLAR

15 - Vitellius, Roma İmparatoru (ö. 69)

51 - Domitian, Roma İmparatoru (ö. 96)

1632 - Anton van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı (ö. 1723)

1775 - Bahadır Şah II, son Babür hükümdarı, şair, müzisyen ve hattat (ö. 1862)

1804 - Wilhelm Eduard Weber, Alman fizikçi (ö. 1891)

1886 - Grigol Orconikidze, SSCB Politbüro üyesi komünist lider (ö. 1937)

1891 - Rafael Trujillo, 1930-1961 arası Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör (ö. 1961)

1922 - Mao Anying, Mao Zedong'un Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu (ö. 1950)

1924 - Fuat Sezgin, Türk akademisyen ve İslam bilimcisi (ö. 2018)

1925 - Bob Azzam, Lübnan asıllı Mısır doğumlu Fransız şarkıcı (ö. 2004)

1926 - İlhan Ayverdi, Türk dil bilimci (ö. 2009)

1927 - Gilbert Bécaud, Fransız şarkıcı, besteci ve sinema oyuncusu (ö. 2001)

1927 - Jean-Claude Pascal, Fransız şarkıcı ve aktör (ö. 1992)

1933 - Suna Pekuysal, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2008)

1947 - Kevin Kline, Amerikalı sinema oyuncusu

1953 - Christoph Daum, Alman teknik direktör

1958 - Hasan Cihat Örter, Türk müzisyen, besteci ve yazar

1959 - Levent Gök, Türk avukat ve siyasetçi

1964 - Serhat, Türk şarkıcı, yapımcı ve sunucu

1966 - Ragıp Savaş, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu

1966 - Roman Abramoviç, Rus iş adamı

1970 - Fernanda Venturini, Brezilyalı voleybolcu

1976 - Carlos Almeida, Angolalı basketbolcu

1979 - Ayşe Özyılmazel, Türk şarkıcı ve köşe yazarı

1980 - Matthew Amoah, Ganalı futbolcu

1981 - Kemal Aslan, Türk futbolcu

1983 - Özgürcan Çevik, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1985 - Wayne Rooney, İngiliz futbolcu

1986 - Tila Tequila, Amerikalı şarkıcı ve manken

1986 - Aubrey Graham, Kanadalı rapçi, şarkıcı ve aktör

1989 - PewDiePie, İsveçli YouTuber

1989 - Eliza Taylor, Avustralyalı aktris

1992 - Emel Sığırcı, Türk kadın basketbolcu

ÖLÜMLER

1601 - Tycho Brahe, Danimarkalı astronom (d. 1546)

1725 - Alessandro Scarlatti, İtalyan besteci (d. 1660)

1842 - Bernardo O'Higgins, Şilili asker ve siyasetçi (d. 1778)

1939 - Salih Hulusi Kezrak, Türk asker ve siyasetçi (d. 1864)

1948 - Franz Lehár, Avusturyalı besteci (d. 1870)

1958 - George Edward Moore, İngiliz filozof (d. 1873)

1966 - Sofya Yanovskaya, Rus matematikçi ve tarihçi (d. 1896)

1969 - Behçet Kemal Çağlar, Türk şair (d. 1908)

1974 - David Oistrakh, Ukraynalı kemancı (d. 1908)

1975 - İsmail Erez, Türk diplomat ve Türkiye'nin Paris eski Büyük Elçisi (d. 1919)

1976 - Sevinç Tevs, Türk ses sanatçısı (d. 1930)

1991 - Gene Roddenberry, Amerikalı yazar ve senarist (d. 1921)

1994 - Raúl Juliá, Porto Rikolu sinema oyuncusu (d. 1940)

2005 - Rosa Parks, Amerikalı insan hakları savunucusu (d. 1913)

2011 - John McCarthy, Amerikalı bilgisayar bilimci (d. 1927)