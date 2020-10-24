Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 24 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
24 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1260 - Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından katledildi.
1857 - İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu.
1882 - Alman bilim insanı Robert Koch, verem mikrobunu keşfetti.
1911 - Orville Wright, Kuzey Carolina'da hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı. Bu rekor 10 yıl süresince kırılamıyacaktır.
1912 - Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı ve Sırp Orduları arasındaki Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.
1926 - Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit, Michigan'daki Garrick Tiyatrosu'nda son gösterisine çıktı.
1929 - New York Borsasında hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı.
1935 - İtalya Etiyopya'yı işgal etti.
1935 - I. Belediyeler Kongresi başladı.
1939 - Naylon çoraplar, ilk kez Wilmington'da satışa sunuldu.
1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması yayınlandı ve BM kuruldu.
1945 - II. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerin Norveç'i işgal etmesine yardım eden, daha sonra Hitler'in Norveç Başbakanı yaptığı Faşist Parti lideri Vidkun Quisling kurşuna dizildi.
1947 - Walt Disney, Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi (HUAC)'nde ifade vererek Komünist olduklarına inandığı bazı çalışanlarının isimlerini komiteye verdi.
1949 - Minik Vali olarak tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.
1956 - Gazeteci Bedii Faik, Cumhurbaşkanına hakaretten 6 ay hapse mahkûm edildi.
1964 - Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King'e, Nobel Barış Ödülü verildi.
1965 - Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 31.391.207
1975 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi. Saldırıyı 'Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları' adlı örgüt üstlendi
1980 - Polonya hükümeti, Solidarnosc (Dayanışma Sendikası) adlı işçi sendikasını yasal olarak kabul etti.
1991 - Kripto davasında gazeteci Uluç Gürkan ile Dışişleri Bakanlığı memuru Hande Mumcu beraat etti.
1992 - Türkiye'nin ilk özel havaalanı olan Hezarfen, İstanbul Büyükçekmece'de hizmete girdi.
1992 - Aachen Tebliği, Ulum el-hikme okulu
1996 - I. Avrasya İslam Şurası Türkiye'de toplandı.
1996 - Osmaniye Türkiye'nin 80. ili oldu.
2000 - Amerikalı rock grubu Linkin Park ilk stüdyo albümleri Hybrid Theory'yi yayınladı. Albüm, 25 milyonluk satışla 21. yüzyılın en çok satan albümü olmayı başardı. Bu rekor henüz kırıla bilmiş değil
2003 - Concorde'un son uçuşu New York ile Londra arasında yapıldı.
DOĞUMLAR
15 - Vitellius, Roma İmparatoru (ö. 69)
51 - Domitian, Roma İmparatoru (ö. 96)
1632 - Anton van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı (ö. 1723)
1775 - Bahadır Şah II, son Babür hükümdarı, şair, müzisyen ve hattat (ö. 1862)
1804 - Wilhelm Eduard Weber, Alman fizikçi (ö. 1891)
1886 - Grigol Orconikidze, SSCB Politbüro üyesi komünist lider (ö. 1937)
1891 - Rafael Trujillo, 1930-1961 arası Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör (ö. 1961)
1922 - Mao Anying, Mao Zedong'un Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden oğlu (ö. 1950)
1924 - Fuat Sezgin, Türk akademisyen ve İslam bilimcisi (ö. 2018)
1925 - Bob Azzam, Lübnan asıllı Mısır doğumlu Fransız şarkıcı (ö. 2004)
1926 - İlhan Ayverdi, Türk dil bilimci (ö. 2009)
1927 - Gilbert Bécaud, Fransız şarkıcı, besteci ve sinema oyuncusu (ö. 2001)
1927 - Jean-Claude Pascal, Fransız şarkıcı ve aktör (ö. 1992)
1933 - Suna Pekuysal, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2008)
1947 - Kevin Kline, Amerikalı sinema oyuncusu
1953 - Christoph Daum, Alman teknik direktör
1958 - Hasan Cihat Örter, Türk müzisyen, besteci ve yazar
1959 - Levent Gök, Türk avukat ve siyasetçi
1964 - Serhat, Türk şarkıcı, yapımcı ve sunucu
1966 - Ragıp Savaş, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu
1966 - Roman Abramoviç, Rus iş adamı
1970 - Fernanda Venturini, Brezilyalı voleybolcu
1976 - Carlos Almeida, Angolalı basketbolcu
1979 - Ayşe Özyılmazel, Türk şarkıcı ve köşe yazarı
1980 - Matthew Amoah, Ganalı futbolcu
1981 - Kemal Aslan, Türk futbolcu
1983 - Özgürcan Çevik, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu
1985 - Wayne Rooney, İngiliz futbolcu
1986 - Tila Tequila, Amerikalı şarkıcı ve manken
1986 - Aubrey Graham, Kanadalı rapçi, şarkıcı ve aktör
1989 - PewDiePie, İsveçli YouTuber
1989 - Eliza Taylor, Avustralyalı aktris
1992 - Emel Sığırcı, Türk kadın basketbolcu
ÖLÜMLER
1601 - Tycho Brahe, Danimarkalı astronom (d. 1546)
1725 - Alessandro Scarlatti, İtalyan besteci (d. 1660)
1842 - Bernardo O'Higgins, Şilili asker ve siyasetçi (d. 1778)
1939 - Salih Hulusi Kezrak, Türk asker ve siyasetçi (d. 1864)
1948 - Franz Lehár, Avusturyalı besteci (d. 1870)
1958 - George Edward Moore, İngiliz filozof (d. 1873)
1966 - Sofya Yanovskaya, Rus matematikçi ve tarihçi (d. 1896)
1969 - Behçet Kemal Çağlar, Türk şair (d. 1908)
1974 - David Oistrakh, Ukraynalı kemancı (d. 1908)
1975 - İsmail Erez, Türk diplomat ve Türkiye'nin Paris eski Büyük Elçisi (d. 1919)
1976 - Sevinç Tevs, Türk ses sanatçısı (d. 1930)
1991 - Gene Roddenberry, Amerikalı yazar ve senarist (d. 1921)
1994 - Raúl Juliá, Porto Rikolu sinema oyuncusu (d. 1940)
2005 - Rosa Parks, Amerikalı insan hakları savunucusu (d. 1913)
2011 - John McCarthy, Amerikalı bilgisayar bilimci (d. 1927)