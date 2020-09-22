Tarihte bugün ne oldu? 22 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Eylül'de yaşananlar!

22 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

Olaylar

1792 - Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi.

1903 - İtalo Marconi, kornet (cornet) dondurma külahının patentini aldı.

1908 - Bulgaristan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.

1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1939 - Dikili ve çevresinde deprem: 100'den fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı.

1940 - Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d'Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

1950 - Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin "Sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın" yapmakla suçlanıyor.

1958 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti genel başkanının gücü yetmeyecektir" dedi.

1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Yassıada hükümlüsü Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti.

1970 - Polonya'da Dayanışma Sendikası kuruldu.

1980 - İran-Irak Savaşı başladı.

1980 - Kuruluşundan 10 yıl sonra Lech Walesa liderliğindeki Dayanışma Hareketi Polonya'da yasallık kazandı.

1984 - Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yaptılar.

1986 - 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) İstanbul mitinginde konuştu.

1993 - New York Metropolitan Müzesi, "Karun Hazinesi"ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi.

2000 - Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan İnsan Hakları Raporunu kabul etti.

2002 - İsrail birliklerinin, militanları yakalama gerekçesiyle Gazze'de düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü.

2002 - Almanya'da Şansölye Gerhard Schröder'in liderliğindeki Sosyal Demokratlar, genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Doğumlar

1552 - IV. Vasili, Rus Çarı (ö. 1612)

1593 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (ö. 1650)

1791 - Michael Faraday, İngiliz fizikçi (ö. 1867)

1863 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (ö. 1954)

1875 - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Litvan ressam, besteci ve yazar (ö. 1911)

1878 - Şigeru Yoşida, Japon siyaset adamı (ö. 1967)

1885 - Erich von Stroheim, Alman aktör ve yönetmen (ö. 1957)

1895 - Paul Muni, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda doğmuş Amerikalı aktör (ö. 1967)

1902 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (ö. 1989)

1906 - Ilse Koch, Nazi savaş suçlusu (ö. 1967)

1917 - Türkan Aziz, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire

1934 - Ayla Erduran, Türk keman sanatçısı

1951 - David Coverdale, İngiliz müzisyen ve Whitesnake kurucusu ve vokalisti

1954 - Vedat Bilgin, Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat ve siyasetçi

1957 - Refat Çubarov, Ukraynalı siyasetçi

1957 - Nick Cave, Avustralyalı müzisyen

1958 - Andrea Bocelli, İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci

1961 - Bonnie Hunt, Amerikalı oyuncu

1966 - Erdoğan Atalay, Türk asıllı Alman oyuncu

1969 - Yalçın Akdoğan, Türk siyasetçi

1975 - Elif Güvendik, Türk yapımcı ve sunucu

1976 - Martin Solveig, Fransız DJ

1977 - Ali Sunal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Harry Kewell, Avustralyalı futbolcu

1981 - Barış Atay, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1981 - Emre Canpolat, Türk oyuncu

1981 - Sedat Ağçay, Türk futbolcu

1982 - Ayben, Türk rap sanatçısı

1983 - Şeref Tüfenk, Türk güreşçi

1984 - Lazar Angelov, Bulgar fitness modeli

1987 - Tom Felton, İngiliz oyuncu

1987 - Tom Hilde, Norveçli kayakla atlamacı

1988 - Nikita Andreyev, Rus futbolcu

1990 - Senem Kuyucuoğlu, Türk model ve sunucu

1999 - Tallan Latz, Amerikalı gitarist

1999 - Kim Yoo-jung, Güney Koreli oyuncu, model ve sunucu

Ölümler

1520 - Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın 9. Padişahı (d. 1470)

1554 - Francisco Vásquez de Coronado, İspanyol kâşif (d. 1510)

1703 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (d. 1622)

1828 - Shaka, Zulu kabilesinin en etkili lideri (d. 1787)

1888 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (d. 1824)

1895 - Viktor Rydberg, İsveçli yazar (d. 1828)

1943 - Sedat Nuri İleri, Türk karikatürist (d. 1888)

1945 - Galip Bahtiyar Göker, Türk siyasetçi (d. 1881)

1945 - Mürsel Bakü, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)

1956 - Frederick Soddy, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1877)

1960 - Melanie Klein, Britanyalı psikanalist (d. 1882)

1985 - Axel Springer, Alman yayımcı (d. 1912)

1989 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (d. 1888)

1996 - Dorothy Lamour, Amerikalı aktris (d. 1914)

1999 - George C. Scott, Amerikalı oyuncu ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1927)

2001 - Fikret Kızılok, Türk besteci ve müzik yorumcusu (d. 1946)

2001 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (d. 1920)

2008 - Hadi Çaman, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943)

2010 - Eddie Fisher, Amerikalı şarkıcı (d. 1928)

2011 - Cengiz Dağcı, Kırım Tatarı yazar ve şair (d. 1919)

2014 - Hans E. Wallman, İsveçli yönetmen ve yapımcı (d. 1936)

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