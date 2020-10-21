Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Ekim'de yaşananlar!

21 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 21 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1520 - Ferdinand Magellan, Güney Amerika'nın güneyinde, kendi ismiyle anılan boğazı keşfetti.

1600 - Japonya'nın Sengoku Devrini sona erdirip, Tokugawa dönemine geçirecek Sekigahara Meydan Muharebesi başladı.

1805 - Amiral Nelson komutasındaki İngiliz filosu, İspanya'nın güneybatısında Trafalgar'da Napolyon'un Birleşik Fransız-İspanyol Donanmasını yendi. Amiral Nelson da savaşta öldü.

1854 - Kırım Savaşı'nın başlaması üzerine modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, 38 başka hemşireyle birlikte Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'na gönderildi.

1860 - İlk özel siyasi gazete Tercümanı Ahval çıkmaya başladı. Sahibi Yozgatlı Çapanoğlu Agah Efendiydi.

Anti-Sosyalist Yasa'nın ilk orijinal basımı

1878 - Almanya'da Otto von Bismarck antikomünist özellikteki Anti-Sosyalist Yasa'yı yürürlüğe soktu.

1879 - Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti.

1935 - Almanya, Milletler Cemiyeti'nden resmen ayrıldı.

1938 - Japonlar, Çin'in Kanton şehrini işgal etti.

1940 - Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı New York'ta basıldı.

1945 - Fransa'da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

1945 - Nüfus sayımı yapıldı. Türkiye nüfusunun 18.871.203 olduğu açıklandı. İstanbul il nüfusu ise 1.071.686.

1950 - Çin askerleri Tibet'i işgal etti.

1965 - İkeya seki kuyruklu yıldızı, Güneşin 450,000 kilometre yakınından geçti.

1969 - Doğan Avcıoğlu liderliğinde Devrim gazetesi yayımlanmaya başladı.

1969 - Batı Almanya'da sosyal demokrat Willy Brandt Şansölyeliğe (başbakan) seçildi.

1971 - Pablo Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1972 - Profesör Mümtaz Soysal Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca, Anayasaya Giriş adlı ders kitabında komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

1973 - Necmettin Erbakan Millî Selamet Partisi Genel Başkanı seçildi.

1977 - Avrupa Patent Enstitüsü (EPI) kuruldu.

1981 - Atatürk Barajı'nın temeli, Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

1983 - Uzunluk ölçüsü metre, ışık hızı üzerinden yeniden tanımlandı ama uzunluğu yine aynı kaldı. Buna göre 1 metre ışığın havasız ortamda saniyenin 1/299,792,458 'i süresince katettiği mesafedir.

1984 - Afşin-Elbistan Termik Santrali açıldı.

1985 - Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff'ın Türk işçisi kimliğiyle yaşadıklarını anlattığı En Alttakiler (Ganz Unten) adlı yapıtı piyasaya çıktı.

1987 - Türkiye'de montajı yapılan ilk savaş uçağı F-16 Savaşan Şahin resmî törenle uçuruldu.

1990 - Genel nüfus sayımı: Türkiye'nin nüfusu 56.473.035

1997 - Anadolu Ajansı, uydu ile kesintisiz haber yayınını, Başbakan Mesut Yılmaz'ın da katıldığı toplantı ile başlattı.

1998 - TBMM, NATO'nun genişlemesini onayladı. Böylece 16 ittifak üyesi ülkenin de onayı tamamlandı ve genişleme kesinlik kazandı.

1999 - Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de kalabalık bir alışveriş merkezine yapılan roket saldırısında 110 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.

1999 - Ahmet Taner Kışlalı bombalı bir suikastle öldürüldü.

2005 - Finlandiyalı ünlü rock grubu Nightwish'in 9 yıllık vokalisti Tarja Turunen, grupla olan son konserinin ardından gruptan atıldı.

2007 - 2007 Sivil Anayasasının halk tarafında referandumla oylaması.

2007 - Saat 00:20 sıralarında, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızan PKK mensupları tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlıca'da konuşlu piyade taburunun emniyet unsuru olan bir bölüğe kalabalık bir grupla üç ayrı bölgeden silahlı saldırıda bulunuldu. Genelkurmay çıkan çatışmada 12 şehit, 16 yaralı verildiğini ve 32 PKK'lının da öldürüldüğünü açıkladı. Bkz. 21 Ekim 2007 Hakkâri PKK çatışması maddesi.

DOĞUMLAR

1772 - Samuel Taylor Coleridge, İngiliz şair (ö. 1834)

1790 - Alphonse de Lamartine, Fransız yazar, şair ve politikacı (ö. 1869)

1833 - Alfred Nobel, İsveçli kimya mühendisi (ö. 1896)

1846 - Edmondo De Amicis, İtalyan yazar (ö. 1908)

1908 - Niyazi Berkes, Türk toplum bilimci (ö. 1988)

1914 - John Kluge, Amerikalı iş adamı (ö. 2010)

1917 - Dizzy Gillespie, Amerikalı trompetçi (ö. 1993)

1925 - Celia Cruz, Kübalı şarkıcı (ö. 2003)

1929 - Ursula K. Le Guin, Amerikalı yazar (ö. 2018)

1932 - Pál Csernai, Macar futbolcu ve teknik direktör (ö. 2013)

1936 - Suna Kan, Türk keman virtüözü

1943 - Tarık Ali, İngiliz yazar

1948 - Mehmet Ali Yılmaz, Türk siyasetçi ve iş adamı

1949 - Binyamin Netanyahu, İsrailli siyasetçi ve İsrail'in 9. Başbakanı

1956 - Carrie Fisher, Amerikalı aktris, senarist ve yazar (sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızı) (ö. 2016)

1959 - Ken Watanabe, Japon sinema ve tiyatro oyuncusu

1964 - Levent Yüksel, Türk şarkıcı

1970 - Louis Koo, Çinli oyuncu

1980 - Aslı Altaylar, Türk dizi oyuncusu

1980 - Kim Kardashian, Amerikalı aktris, manken ve şarkıcı

1983 - Amber Rose, Amerikalı oyuncu ve model

1983 - Andy Marte, Dominikli beyzbolcu (ö. 2017)

1991 - Artur Aleksanyan, Ermeni grekoromen güreşçi

ÖLÜMLER

1805 - Horatio Nelson, İngiliz amiral (d. 1758)

1907 - George Frederick Bodley, Birleşik Krallık kökenli mimar (d. 1827)

1939 - Platon Alekseeviç Oyunskiy,Saha Türkü edebiyatçı, filolog ve siyasetçi (d. 1893)

1942 - Mustafa Durak Sakarya, Türk siyasetçi (d. 1876)

1956 - Hakkı Tarık Us, Türk gazeteci (d. 1889)

1969 - Jack Kerouac, Amerikalı yazar (d. 1922)

1976 - Mualla Sürer, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1902)

1977 - Ferit Tüzün, Türk besteci (d. 1929)

1984 - François Truffaut, Fransız film yönetmeni (d. 1932)

1996 - Kriton Curi, Rum asıllı Türk akademisyen ve çevreci (d. 1942)

1999 - Ahmet Taner Kışlalı, Türk akademisyen, gazeteci ve yazar (d. 1939)

2003 - Elliott Smith, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1969)

2004 - Hasan Nail Canat, Türk yazar (d. 1943)

2011 - Hikmet Bila, Türk gazeteci ve Vatan Gazetesi köşe yazarı (d. 1954)