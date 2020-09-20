Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Eylül'de yaşananlar!

20 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 20 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

Olaylar

622 - Muhammed ile Ebu Bekir, Medine'ye hicret etti.

1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü kuşattı.

1519 - Portekizli kâşif Ferdinand Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı.

1633 - Galileo Galilei, İspanyol engizisyon mahkemesinde, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için yargılandı.

1922 - Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.

1928 - İtalya'da "Yüksek Faşist Konsey" en yüksek yasama organı oldu.

1933 - Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın, Sofya'yı ziyaretinde, 1929 Tarafsızlık Antlaşması'nın süresi uzatıldı.

1937 - İkinci Türk Tarih Kurultayı, Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

1937 - Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde, Atatürk'ün de isteğiyle, Türkiye'nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı.

1942 - Ukrayna'nın Letiçiv kentinde, Alman SS birlikleri, iki gün içinde yaklaşık 3 bin Yahudi'yi öldürdüler.

1946 - Basın Yasası TBMM'de kabul edildi.

1946 - Fransa'da Cannes Film Festivali başladı.

1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.

1969 - John Lennon, Beatles'tan ayrıldı.

1974 - Honduras'ta kasırga: 10 bin kişi öldü.

1977 - Kuzey Vietnam, Birleşmiş Milletler'e kabul edildi.

1980 - Başbakanlığa emekli Amiral Bülend Ulusu atandı.

1981 - İran 149 solcu militanı idam ettiğini açıkladı.

1984 - Beyrut'ta ABD elçiliğine patlayıcı yüklü kamyonla intihar saldırısı yapıldı; 22 kişi öldü.

1988 - Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

1990 - Güney Osetya, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

1993 - CINE 5 yayın hayatına başladı.

1994 - Bakü'de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amaco, Penzol, Rus Lukoil ve TPAO, bir konsorsiyum oluşturdu.

1995 - Deniz Baykal, Necdet Menzir'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü DYP-CHP koalisyon hükûmetini bozdu. Tansu Çiller hükûmetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi.

2002 - İsrail askerleri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın karargahındaki üç binayı havaya uçurdu.

Doğumlar

1758 - Jean-Jacques Dessalines, Haiti İmparatoru (ö. 1806)

1842 - James Dewar, İskoç kimyacı (ö. 1923)

1878 - Upton Sinclair, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1968)

1889 - Jomo Kenyatta, Kenya'nın ilk Başbakanı (ö. 1978)

1899 - Leo Strauss, Alman filozof (ö. 1973)

1913 - Sidney Dillon Ripley, Amerikalı ornitolog ve doğal hayatı koruma gönüllüsü (ö. 2001)

1917 - Fernando Rey, İspanyol aktör (ö. 1994)

1917 - Obdulio Varela, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1996)

1921 - Kadir Has, Türk iş adamı (ö. 2007)

1933 - Hamit Kaplan, Türk güreşçi (ö. 1976)

1934 - Sophia Loren, İtalyan sinema oyuncusu

1941 - Temel Karamollaoğlu, Türk mühendis ve siyasetçi

1948 - Sulhi Dölek, Türk yazar ve senarist (ö. 2005)

1951 - Güldal Mumcu, Türk siyasetçi

1952 - Manuel Zelaya, Honduraslı siyasetçi

1956 - Gary Cole, Amerikalı aktör

1958 - Gassan Mesud, Suriyeli oyuncu

1959 - Meral Okay, Türk, senarist, oyuncu ve söz yazarı (ö. 2012)

1961 - Erwin Koeman, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör

1964 - Maggie Cheung, Hong Konglu aktris

1969 - Davor Dujmovic, Bosna-Hersekli aktör (ö. 1999)

1971 - Henrik Larsson, İsveçli futbolcu

1972 - Durul Bazan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1973 - Cansel Elçin, Türk sinema ve televizyon oyuncusu

1975 - Ahmet Saraçoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1977 - Bülent Çolak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Begüm Birgören, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu

1986 - İbrahim Kaş, Türk futbolcu

Ölümler

1863 - Jacob Grimm, Alman yazar (Grimm Kardeşler'in büyüğü) (d. 1785)

1908 - Pablo de Sarasate, İspanyol kemancı ve besteci (d. 1844)

1940 - Edward Denison Ross, İngiliz doğa bilimci (d. 1871)

1947 - Fiorello La Guardia, Amerikalı politikacı ve New York Belediye Başkanı (d. 1882)

1957 - Jean Sibelius, Fin besteci (d. 1865)

1971 - Giorgos Seferis, Yunan şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1900)

1985 - Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı (d. 1912)

1992 - Musa Anter, Türk gazeteci, yazar ve şair (d. 1920)

1992 - İlhami Soysal, Türk gazeteci ve yazar (d. 1928)

1996 - Max Manus, Norveçli direnişçi (II. Dünya Savaşı sırasında) (d. 1914)

1996 - Paul Erdös, Macar matematikçi (d. 1913)

1999 - Raisa Gorbaçov, Mihail Gorbaçov'un eşi (d. 1932)

2002 - Necdet Kent, Türk diplomat (d. 1911)

2004 - Brian Clough, İngiliz futbolcu (d. 1935)

2005 - Simon Wiesenthal, Avusturyalı Yahudi ve Nazi avcısı (d. 1908)

2008 - Nazmi Bari, Türk eski millî tenisçi (d. 1929)

2011 - Burhaneddin Rabbani, Afganistan Devlet Başkanı (d. 1940)

2013 - Süha Özgermi, Türk iş adamı ve organizatör (d. 1923)