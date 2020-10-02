Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
2 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1187 - Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
1552 - Korkunç İvan komutasındaki Ruslar Kazan'ı işgal etti.
1608 - Modern teleskopun prototipi Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından yapıldı.
1836 - Charles Darwin, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Beagle gemisi ile çıktığı, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları, 1859'da yayımlayacağı Türlerin Kökeni adlı kitabının kaynağını oluşturdu.
1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.
1895 - Trabzon'da Ermeni isyanı başladı.
1919 - ABD Başkanı Woodrow Wilson felç geçirdi.
1924 - Milletler Cemiyeti'nin 47 üyesi zorunlu tahkim protokolünü imzaladı.
1928 - Gizli Katolik örgüt Opus Dei, Madrid'de kuruldu.
1935 - İtalyan ordusu Etiyopya'ya girdi.
1941 - Almanlar, Rusya'ya karşı Tayfun Harekâtı olarak bilinen bir genel taarruz başlattılar.
1948 - Türk Basın Birliği basında 50 yılını dolduran 96 yazar için bir tören düzenledi.
1950 - Charles M. Schulz'un çizdiği Snoopy isimli köpeğin maceralarının anlatıldığı Peanuts bant karikatürü ilk kez yayımlandı.
1953 - Batı Almanya, NATO'ya kabul edildi.
1957 - ODTÜ'nün temeli atıldı.
1958 - Fransız kolonisi Gine, bağımsızlığını ilan etti.
1966 - Vicente Calderón Stadyumu açıldı.
1968 - Meksika'da üniversite işgali. Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine yüzden fazla öğrenci öldü.
1969 - Yargıtay, 6 öğrenci örgütünü siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle kapattı.
1970 - Ankara'da, Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) binasına bomba atıldı.
1974 - Eski Millî Birlik Komitesi üyesi General Cemal Madanoğlu ve arkadaşları beraat ettiler.
1975 - ABD, Türkiye'ye konulan silah ambargosunu kısmen kaldırdı.
1978 - Milliyetçi Hareket Partisi sıkıyönetim ilan edilmesini istedi.
1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) avukatlarından Ahmet Hilmi Veziroğlu ölü bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Veziroğlu'nun Emniyet binasından atlayarak intihar ettiğini iddia etti.
1984 - 12 Eylül Darbesi sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.
1989 - TRT 3 ve GAP TV resmen yayına başladı.
1990 - Çin Hava yollarına ait bir Boeing 737 kaçırıldı, Guangzhou hava alanına indikten sonra iki uçağa çarptı; 132 kişi öldü.
1992 - Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisinden atılan iki füze Türk muhribi Muavenet'e isabet etti; olayda gemi komutanıyla birlikte 5 denizci öldü.
1996 - Peru hava yollarına ait bir Boeing 757, Lima'dan kalktıktan hemen sonra Büyük Okyanus'a düştü; 70 kişi öldü.
1997 - AB üyesi ülkeler Amsterdam Antlaşması'nı imzaladı.
2001 - 11 Eylül saldırıları'nın da etkisiyle Swissair hisseleri sert bir düşüş yaşadı ve iflasıyla sonuçlanan süreç başladı.
2006 - Müjdat Gezen Tiyatrosu, Semra Sezer tarafından açıldı.
DOĞUMLAR
1452 - III. Richard, İngiltere Kralı (ö. 1485)
1568 - Marino Ghetaldi, Ragusalı bilim insanı (ö. 1626)
1616 - Andreas Gryphius, Alman şair (ö. 1664)
1828 - Charles Floquet, Fransa Başbakanı (ö. 1896)
1832 - Edward Burnett Tylor, İngiliz antropolog (ö. 1917)
1847 - Paul von Hindenburg, Alman asker ve politikacı (ö. 1934)
1851 - Ferdinand Foch, Fransız asker (ö. 1929)
1852 - William O'Brien, İrlandalı gazeteci ve siyasetçi (ö. 1928)
1852 - William Ramsay, İskoç kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1916)
1869 - Mahatma Gandi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri (ö. 1948)
1886 - Robert Julius Trumpler İsviçreli-Amerikan gök bilimci (ö. 1956)
1890 - Groucho Marx, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 1977)
1897 - Bud Abbott, Amerikalı komedyen ve aktör (ö. 1974)
1904 - Graham Greene, İngiliz romancı (ö. 1991)
1935 - Omar Sivori, Arjantinli futbolcu (ö. 2005)
1940 - Murat Soydan, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1943 - Paul Van Himst, Belçikalı futbolcu ve teknik direktör
1945 - Işıl Yücesoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, ses sanatçısı.
1948 - Siim Kallas, Estonya Başbakanı
1951 - Romina Power, İtalyan şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
1951 - Sting, İngiliz müzisyen
1962 - Çiğdem Anad, Türk muhabir, yazar ve sunucu
1966 - Yokozuna, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2000)
1968 - Jana Novotná, Çek tenisçi
1972 - Halis Karataş, Türk jokey
1974 - Michelle Krusiec, Amerikalı sinema oyuncusu
1976 - Burcu Esmersoy, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu
1976 - Cemal Hünal, Türk aktör
1978 - Ayumi Hamasaki, Japon müzisyen
1982 - Esra Gümüş, Türk voleybolcu
1985 - Çağlar Birinci, Türk futbolcu
1988 - Ivan Zaytsev, Rus asıllı İtalyan voleybolcu
ÖLÜMLER
1803 - Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi (d. 1722)
1804 - Nicolas Joseph Cugnot, Fransız mucit ve bilim adamı (d. 1725)
1865 - Karl Klaus von der Decken, Alman kâşif (d. 1834)
1916 - Dimcho Debelyanov, Bulgar şair (d. 1887)
1920 - Max Bruch, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1838)
1927 - Svante Arrhenius, İsveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1859)
1953 - Reşat Şemsettin Sirer, Türk siyasetçi (d. 1903)
1958 - Marie Stopes, İngiliz doğum kontrolü savunucusu (d. 1880)
1966 - Faik Üstün, Türk siyasetçi ve devlet adamı (d. 1884)
1968 - Marcel Duchamp, Fransız sanatçı (d. 1887)
1973 - Cemal Sahir Kehribarcıoğlu, Türk besteci ve operet sanatçısı (d. 1900)
1973 - Paavo Nurmi, Fin atlet (d. 1897)
1985 - Rock Hudson, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1925)
1988 - Alec Issigonis, Yunan asıllı Britanyalı Mini marka otomobilin tasarımcısı (d. 1906)
1989 - Yalın Tolga, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1931)
1991 - I. Dimitrios Papadopulos, Fener Rum Ortodoks Patriği
1993 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (d. 1928)
1998 - Gene Autry, Amerikalı şarkıcı ve aktör (b. 1907)
1999 - Heinz G. Konsalik, Alman romancı (d. 1921)
2003 - Otto Günsche, Alman SS subayı ve Hitler'in yaveri (d. 1917)
2005 - Münip Özben, Türk ressam (d. 1932)
2008 - Gıyasettin Emre, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin ilk bağımsız milletvekili (d. 1910)
2018 - Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci ve yazar (d. 1958)