Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Ekim'de yaşananlar!

18 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 18 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

439 - Sonraki Vey imparatoru T'ai-wu Chü-ch'ü'yü yok ettiğinde (18 Ekim 439 tarihinde), Aşina'nın 500 hanesi Cücenlerlere koşup Chin-shanlara (Altay dağları) yerleşti.

1851 - Moby Dick, ABD'de yayımlanmasından bir ay önce The Whale (Balina) adıyla İngiltere'de yayımlandı.

1867 - ABD, Alaska'yı Rusya'dan 7,2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına kattı.

1892 - Chicago ve New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.

1898 - ABD, Porto Riko'nun sahibi oldu.

1912 - Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

1920 - Türkiye Komünist Fırkası, Ankara'da resmen kuruldu.

1920 - Saimbeyli'nin kurtuluşu

1922 - İngiliz yayın kuruluşu BBC (British Broadcasting Company, sonradan British Broadcasting Corporation) kuruldu.

1936 - Atatürk, Ankara Hipodromu'nda at yarışlarını izledi.

1943 - Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses, Berlin'de başarılı bir konser verdi.

1944 - Sovyetler Birliği, Çekoslovakya'yı işgal etti.

1954 - Texas Instruments şirketi ilk transistörlü radyoyu üretti.

1967 - Sovyetler Birliği'nin fırlattığı Venera 4 uzay aracı Venüs gezegenine ulaştı ve Dünya dışında bir gezegenin atmosferini inceleyen ve gezegenler arası yayın yapan ilk araç oldu.

1968 - Dünya Olimpiyat Komitesi, iki zenci atleti (Tommie Smith ve John Carlos) madalya töreni sırasında kara güç selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.

1976 - Başbakan Süleyman Demirel, Fırat nehri üzerindeki Karakaya Barajı ve hidroelektrik santralının temelini attı.

1977 - Filistin'li gerillaların Somali'nin Mogadişu havaalanına kaçırdığı Lufthansa yolcu uçağını basan GSG-9 Alman anti-terör timi, korsanları öldürüp 86 rehineyi kurtardı.

1979 - Balgat katliamının iki sanığı Mustafa Pehlivanlı ve İsa Armağan idama mahkûm edildi. 10 Ağustos 1978'de Ankara Balgat'ta solcuların gittiği 4 kahve taranmış, 5 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

1982 - 574 sanıklı Ankara Dev-Yol davası başladı: 186 kişi idam istemiyle yargılanıyor.

1988 - Tuzla'da 7 Ekim'de Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) üyesi olduğu öne sürülen dört kişi öldürüldü. Olaya karışan 16 polise 56'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1989 - Doğu Almanya lideri Erich Honecker istifa etti.

1991 - Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti. İlk defa 28 Mayıs 1918'de bağımsız olan Dünya Azerileri, bugünü "Cumhuriyet günü" olarak kutluyorlar.

1993 - Yunanistan'da Andreas Papandreou'nun ikinci Başbakanlık dönemi başladı.

1996 - Gazeteci Metin Göktepe'nin gözaltında dövülerek öldürülmesiyle ilgili dava Aydın'da başladı.

1996 - Yargıtay, Yaşar Kemal'e verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.

2002 - Fildişi Sahili'nde bir ay süren çatışmaların ardından isyancılarla Hükûmet Birlikleri arasında ateşkes yürürlüğe girdi.

2007 - Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 8 yıllık sürgünün ardından döndüğü ülkesinde bombalı bir saldırıya hedef oldu. 126 kişinin öldüğü ve 248 kişinin yaralandığı saldırıdan Butto yara almadan kurtuldu.

DOĞUMLAR

1405 - II. Pius, Papa (ö. 1464)

1663 - Savoy Prensi Eugen, Avusturyalı general (ö. 1736)

1777 - Heinrich von Kleist, Alman şair, oyun, öykü ve novella yazarı (ö. 1811)

1822 - Mithat Paşa, Osmanlı Devlet adamı ve sadrazam (ö. 1884)

1859 - Henri Bergson, Fransız filozof ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1941)

1862 - Mehmet Esat Bülkat, Türk asker ve yazar (ö. 1952)

1873 - Ivanoe Bonomi, İtalya Başbakanı (ö. 1951)

1902 - Pascual Jordan, Alman fizikçi (ö. 1980)

1919 - Anita O'Day, Amerikalı şarkıcı (ö. 2006)

1919 - Pierre Trudeau, Kanada'nın 15. Başbakanı (ö. 2000)

1920 - Melina Mercuri, Yunan sinema oyuncusu ve eski Kültür Bakanı (ö. 1994)

1925 - Ramiz Alia, Arnavut siyasetçi (ö. 2011)

1926 - Klaus Kinski, Alman sinema oyuncusu (ö. 1991)

1926 - Chuck Berry, Amerikalı müzisyen (ö. 2017)

George C. Scott, Amerikalı oyuncu (ö. 1999)

Alba Solís, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu (ö. 2016)

1935 - Peter Boyle, Amerikalı aktör (ö. 2006)

1939 - Lee Harvey Oswald, Amerikalı suikastçı (ö. 1963)

1940 - Onur Öymen, Türk diplomat ve siyasetçi

1940 - Oral Sander, Türk akademisyen (ö. 1995)

1945 - Yıldo, Türk şovmen ve futbolcu

1948 - Neşet Ruacan, Türk caz müzisyeni

1956 - Martina Navratilova, Çek tenis oyuncusu

1960 - Jean-Claude Van Damme, Belçikalı sinema oyuncusu

1965 - Petra Schersing, Alman atlet

1971 - Teoman Kumbaracıbaşı, Türk sinema oyuncusu

1971 - Ana Beatriz das Chagas, Brezilyalı voleybolcu

1971 - Yoo Sang-Chul, Güney Koreli futbolcu ve teknik direktör

1972 - Emre Karayel, Türk oyuncu

1972 - Kurt Caceres, Amerikalı oyuncu

1978 - Dağhan Külegeç, Türk oyuncu

1980 - Birsen Bekgöz, Türk atlet

1985 - Hamza Zarini, İranlı voleybolcu

1986

Wilma Elles, Alman asıllı Türk oyuncu

Lukas Yorkas, Kıbrıslı şarkıcı

1987 - Zac Efron, Amerikalı oyuncu

1993 - Zarina Diyas, Kazak tenisçi

ÖLÜMLER

1480 - Uhwudong, Koreli dansçı, yazar, sanatçı, ressam, şair ve hattat (d. bilinmiyor)

1541 - Margaret Tudor, İskoçya Kraliçesi (d. 1489)

1871 - Charles Babbage, İngiliz matematikçi ve mucit (d. 1791)

1889 - Antonio Meucci, İtalyan mucit (d. 1808)

1931 - Thomas Edison, Amerikalı bilim adamı (d. 1847)

1949 - Enis Behiç Koryürek, Türk şair (d. 1891)

1955 - Jose Ortega y Gasset, İspanyol filozof (d. 1883)

1957 - Hüseyin Cahit Yalçın, Türk gazeteci ve yazar (d. 1875)

1964 - Halil Dikmen, Türk ressam (d. 1906)

1966 - Elizabeth Arden, Kanadalı iş kadını (kozmetik imparatorluğu kurmuştur) (d. 1878)

1973 - Leo Strauss, Alman filozof (d. 1899)

1975 - Al Lettieri, Amerikalı aktör (d. 1928)

1978 - Ramón Mercader, İspanyol komünist (Leon Troçki'nin suikastçisi) (d. 1914)

1982 - Pierre Mendès France, Fransa eski başbakanı (d. 1907)

1996 - Kemalettin Tuğcu, Türk öykücü (d. 1902)

2000 - Julie London, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1926)

2004 - Pakize Tarzi, Türk tıp doktoru, Türkiye'nin ilk jinekoloğu ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ilk kadın (d. 1910)

2011 - Behruz Çinici, Türk mimar (d. 1932)

2015 - Ankaralı Namık, Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu (d. 1976)

2017 - Firuz Kanatlı, Türk iş adamı ve Eti Şirketler Grubu'nun kurucusu (d. 1932)

2019 - Rui Jordão, Portekizli futbolcu (d. 1952)