Tarihte bugün ne oldu? 16 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ekim'de yaşananlar!

16 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1793 - Fransız Devriminde vatan hainliği ile suçlanan Marie Antoinette giyotinle idam edildi.

1529 - I. Süleyman'ın komuta ettiği Osmanlı Ordusu, Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.

1730 - Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa, Patrona Halil İsyanı'nı çıkaranların istekleri doğrultusunda Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.

1916 - Margaret Sanger, ilk doğum kontrol kliniğini New York'ta kurdu.

1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

1940 - Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.

1945 - Tarihe Ankara Cinayeti olarak geçen, üst düzey bürokratların adının karıştığı cinayet gerçekleşti.

1951 - Pakistan'ın ilk başbakanı Liyakat Ali Han, Ravalpindi'de suikast sonucu öldürüldü.

1964 - Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.

1978 - Polonyalı kardinal Karol Wojtla, II. Jean Paul olarak Papa seçildi.

1990 - Sovyetler Birliği başkanı Gorbaçov, serbest piyasa ekonomisi'ne geçileceğini açıkladı.

1992 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sınır ötesi harekat başlattı.

1995 - Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvasında rakibi Viswanathan Anand'ı yendi.

2002 - Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin, 7 yıllık yeni görev süresi için düzenlenen halk oylamasında oyların tamamını aldı.

2002 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, ABD kongresinin onayladığı, Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı.

DOĞUMLAR

1854 - Karl Kautsky, Alman sosyalist lider ve II. Enternasyonal'in önde gelen teorisyenlerinden (d. 1938)

1854 - Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi adlı romanıyla tanınan İrlanda doğumlu İngiliz yazar (ö. 1900)

1886 - David Ben-Gurion, İsrail devletinin kurucusu ve ilk başbakanı (ö. 1973)

1888 - Eugene O'Neill, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı oyun yazarı (ö. 1953)

1890 - Paul Strand, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (ö. 1976)

1891 - Behzat Butak, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1963)

1898 - Othmar Pferschy, Cumhuriyet Türkiyesi' ni fotoğraflarıyla ilk kez çok yönlü olarak belgeleyen ve tanıtan Avusturyalı fotoğrafçı (ö. 1984)

1908 - Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı (ö. 1985)

1918 - Louis Althusser, Marksist düşünür (ö. 1990)

1925 - Angela Lansbury, İngiliz oyuncu

1927 - Günter Grass, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar (ö. 2015)

1930 - Patricia Jones, Kanadalı atlet

1936 - Andrey Çikatilo, Sovyet seri katil (ö. 1994)

1952 - Coşkun Sabah, Türk müzisyen

1953 - Giuliano Terraneo, İtalyan futbolcu

1953 - Paulo Roberto Falcão, Brezilyalı eski futbolcu ve teknik direktör

1958 - Tim Robbins, Amerikalı oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen

1961 - Konca Kuriş, Türk müslüman feminist yazar

1962 - Umut Oran, Türk siyasetçi

1968 - Randall Batinkoff, Amerikalı oyuncu

1978 - Ahmet Kutalmış Türkeş, Türk siyasetçi

1979 - İlker Ayrık, Türk oyuncu, sunucu ve yönetmen

1982 - Gamze Karaman, Türk hentbolcu, model, oyuncu ve sunucu

1983 - Loreen, Fas asıllı İsveçli Şarkıcı Müzik prodüktörü (2012 Eurovision 1.si)

1986

Bart Buysse, Belçikalı futbolcu

Inna, Rumen şarkıcı

ÖLÜMLER

1730 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. 1660)

1793 - Marie Antoinette, Fransa Kraliçesi (giyotinle idam edildi) (d. 1755)

1909 - Jakub Bart Cisinski, Alman yazar (d. 1856)

1939 - Mehmet Ali Bey, Damat Ferit Paşa kabinesinin dahiliye nazırı (d. 1919)

1941 - Gabriele Reuter, Alman edebiyatçı (d. 1859)

1951 - Liyakat Ali Han, Pakistan'ın ilk Başbakanı (suikast) (d. 1895)

1956 - Jules Rimet, Fransız FIFA başkanı (d. 1873)

1956 - Jack Southworth, İngiliz futbolcu (d. 1866)

1959 - George Catlett Marshall, Amerikalı asker ve devlet adamı (d. 1880)

1973 - Gene Krupa, Amerikalı caz davulcusu (d. 1909)

1981 - Moşe Dayan, İsrailli general, siyasetçi (d. 1915)

1988 - Güneri Tecer, Türk sanat müziği sanatçısı (d. 1933)

1989 - Cornel Wilde, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

1994 - Raúl Juliá, Porto Rikolu oyuncu (d. 1940)

2003 - Avni Arbaş, Türk ressam (d. 1919)

2006 - Füsun Sayek, Türk Tabipler Birliği başkanlığını yapmış göz doktoru (d. 1947)

2007 - Toşe Proeski, Makedon şarkıcı (d. 1981)

2007 - Deborah Kerr, İskoç kökenli İngiliz sinema ve sahne oyuncusu (d. 1921)

2015 - Memduh Ün, Türk futbolcu, sinema yönetmeni, oyuncu, senarist, yapımcı (d. 1920)

2017 - Daphne Caruana Galizia, Maltalı gazeteci ve blogger (d. 1964)