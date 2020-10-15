Tarihte bugün ne oldu? 15 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Ekim'de yaşananlar!

15 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1582 - Avrupa'da Gregoryen takviminin kabulü

1878 - Edison, Edison Electric Light Co adlı şirketi kurdu.

1917 - Fransızlarca tutuklanan ve Alman gizli servisine bazı bilgiler verdiğini kabul eden Hollandalı dansçı Mata Hari (Margaretha Geertruida), askeri mahkemece yargılandıktan sonra, kurşuna dizildi.

1927 - Gazi Mustafa Kemal Paşa CHP kurultayında "Büyük Nutuk"u okumaya başladı. Nutuk'un okunuşu 6 gün sürdü.

1928 - Yusuf Ziya Ortaç Meşale dergisini kapattı. Böylece, birkaç ay önce bu dergide başlayan ve yedi genç şairin ortak kitabı Yedi Meşale ile süren "Yedi Meşaleciler" akımı da sona ermiş oldu.

1928 - Almanya'dan hareket eden dünyanın en büyük hava gemisi Graf Zeppelin Amerika'da New Jersey'e ulaştı. Uçuş 111 saat sürdü.

1934 - Mao Zedung'a bağlı 100 bin kişilik birlik, Çin'in güneydoğusundan başlayıp kuzeydoğusuna kadar sürecek 10 bin kilometrelik Büyük Yürüyüş'e başladı.

1937 - Yeni harflerle basılan ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı. Üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar 1942'de tedavülden kaldırıldı.

1945 - Geçici Fransız hükûmeti başbakanı Pierre Laval kurşuna dizildi.

1946 - Nazi savaş suçlusu Hermann Göring idam edilmesine saatler kala zehir içerek intihar etti.

1961 - Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.

1961 - Kısıtlı seçim kampanyasının ardından genel seçimler yapıldı. Seçime dört parti katıldı. CHP 173, Adalet Partisi 158, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 54, Yeni Türkiye Partisi 65 milletvekilliği kazandı.

1970 - Enver Sedat, Mısır devlet başkanı oldu.

1970 - İstanbul'da kolera salgını olduğu açıklandı.

1990 - Sovyetler Birliği başkanı Mihail Gorbaçov, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1993 - Nobel Barış Ödülü, Güney Afrika devlet başkanı De Klerk ile Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela'ya verildi.

1999 - Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2003 - İlham Aliyev babası Haydar Aliyev'in yerine geçerek Azerbaycan devlet başkanı oldu.

2013 - Filipinler'de 7,2 şiddetinde deprem.

DOĞUMLAR

MÖ 70 - Publius Vergilius Maro, Romalı şair (ö. MÖ 19)

1542 - Celaleddin Muhammed Ekber (Ekber Şah), Moğol İmparatoru (ö. 1605)

1608 - Evangelista Torricelli, İtalyan fizikçi (ö. 1647)

1814 - Mihail Yuryeviç Lermontov, Rus yazar ve şair (ö. 1841)

1844 - Friedrich Nietzsche, Alman filozof (ö. 1900)

1880 - Marie Stopes, İngiliz doğum kontrolü savunucusu (ö.1958)

1893 - II. Carol, Romanya Kralı (d. 1953)

1901 - Hermann Josef Abs, Alman bankacı ve maliye uzmanı (ö. 1994)

1908 - John Kenneth Galbraith, Kanada kökenli Amerikalı ekonomist (ö. 2006)

1914 - Zahir Şah, Afganistan Şahı (ö. 2007)

1915 - İzak Şamir, İsrailli politikacı (ö. 2012)

1917 - Zoltán Fábri, Macar film yönetmeni ve senarist (ö. 1994)

1920 - Mario Puzo, Amerikalı yazar (ö. 1999)

1923 - Italo Calvino, İtalyan yazar (ö. 1985)

1924 - Lee Iacocca, Amerikalı sanayici

1926 - Michel Foucault, Fransız düşünür (ö. 1984)

1932 - Muammer Sun, Türk besteci ve müzik eğitimcisi

1938 - Cemal Safi, Türk şair (ö. 2018)

1941 - Faruk Loğoğlu, Türk bürokrat ve siyasetçi

1947 - Hümeyra, Türk besteci, söz yazarı, müzisyen ve oyuncu

1948 - Chris de Burgh, İrlandalı şarkıcı

1959 - Müslüm Doğan, Türk siyasetçi

1965 - Zafer Koç, Türk futbolcu (ö. 2016)

1973 - Güllü, Türk arabesk fantezi müzik şarkıcısı

1974 - Ömer Çatkıç, Türk futbolcu

1981 - Elena Dementieva, Rus Tenisçi

1984 - Jessie Ware, İngiliz şarkıcı, söz yazarı

1988 - Mesut Özil, Türk asıllı Alman millî futbolcu

ÖLÜMLER

1564 - Andreas Vesalius, Romalı hekim (d. 1514)

1817 - Tadeusz Kosciuszko, Polonyalı asker ve Kosciuszko Ayaklanması'nın lideri (d. 1746)

1872 - Handrij Zejler, Alman yazar (d. 1804)

1917 - Mata Hari, Hollandalı dansçı ve sözde casus (d. 1876)

1934 - Raymond Poincaré, Fransız devlet adamı (d. 1860)

1945 - Pierre Laval, Fransız siyasetçi (d. 1883)

1946 - Hermann Göring, Alman mareşal ve NSDAP siyasetçisi (d. 1893)

1953 - Helene Mayer, Alman eskrimci (d. 1910)

1958 - Asaf Halet Çelebi, Türk şair (d. 1907)

1964 - Cole Porter, Amerikalı besteci (d. 1891)

1976 - Carlo Gambino, Amerikalı mafya lideri (d. 1902)

1993 - Aydın Sayılı, Türk bilim adamı (d. 1913

2005 - Bilal İnci, Türk oyuncu (d. 1936)

2005 - Sıtkı Davut Koçman, Türk iş adamı, sanayici ve hayırsever (d. 1912)

2008 - İrfan Ülkü, Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar (d. 1952)

2008 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair (d. 1914)

2012 - Erol Günaydın, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1933)

2013 - Bruno Metsu, Fransız eski futbolcu, teknik direktör (d. 1954)

2013 - Hans Riegel, Alman iş adamı (d. 1923)

2013 - Oktay Ekinci, Türk mimar, gazeteci (d. 1952)

2018 - Paul Gardner Allen, Amerikalı iş adamı ve Microsoft'un kurucusu (d. 1953)