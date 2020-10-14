Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 142 Ekim'de yaşananlar!

14 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 14 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1586 - Mary Stuart kardeşi I. Elizabeth'e suikast girişiminde bulunduğu suçlamasına karşı savunma vermeyi kabul etti.

1808 - Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu.

1882 - Pencap üniversitesi (Pakistan) kuruldu.

1913 - Birleşik Krallık'ta kömür madeni kazası; 439 kişi öldü.

1925 - Türkiye'de ilk betonarme köprü, Menderes Nehri üzerinde yapıldı.

1926 - İlk medeni nikâh Şehremini Muhittin Bey tarafından İstanbul'da kıyıldı.

1933 - Adolf Hitler, Cenova Silahsızlanma Konferansı'na katılmayacağını ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı.

1944 - Hitler'e suikastta rol alan mareşal Erwin Rommel intihar etti.

1944 - İngilizler Atina'ya girdi.

1947 - Amerika Birleşik Devletleri test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aştı.

1950 - Kore'ye Türk askeri birliği ulaştı.

1958 - ABD Nevada'da bir yeraltı nükleer deneme yaptı.

1960 - Yassıada Yargılamaları başladı. İlk dava Afgan Kralı'nın Celâl Bayar'a hediye ettiği köpeğin hayvanat bahçesine satışıyla ilgili "Köpek Davası" idi.

1964 - Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda Türk serbest güreş millî takımı şampiyon oldu.

1964 - Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Karadeniz kıyısında tatildeyken görevden alındı, yerine Leonid Brejnev getirildi. Aleksey Kosigin Başbakan oldu.

1964 - Nobel Barış Ödülü zenci rahip Martin Luther King'e verildi.

1968 - Avustralya'nın Meckering kentinde 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

1968 - Amerikalı Jim Hines, Meksiko'da düzenlenen olimpiyatlarda 100 m'de 10 saniyenin altına inen (9,95 s) ilk kişi oldu. Hines bu unvanı 1983'e kadar koruyabildi.

1969 - Olof Palme İsveç Başbakanı oldu.

1973 - Tayland üniversitesi öğrencilerinin demokratik bir hükûmet için protesto eyleminde 77 kişi öldü, 857 kişi yaralandı.

1973 - Kutsal Yom Kippur gününde Mısır ve Suriye orduları İsrail'e saldırdı..

1973 - Genel seçimler sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi 185, Adalet Partisi 149, Millî Selamet Partisi 48, Demokratik Parti 45, Cumhuriyetçi Güven Partisi 13, Milliyetçi Hareket Partisi 3, Türkiye Birlik Partisi 1 milletvekilliği kazandı. 6 milletvekili de bağımsız olarak seçildi.

1979 - Bağımsız aday Fikri Sönmez Fatsa Belediye Başkanı seçildi.

1980 - Diyarbakır'a kaçırılan Türk Hava Yollarına ait Diyarbakır uçağına operasyon düzenlendi. Kökten dinci oldukları öne sürülen 4 hava korsanı yakalandı. Operasyon sırasında bir yolcu öldü.

1981 - Hüsnü Mübarek, Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinin bir hafta sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı oldu.

1982 - Yaşar Kemal Fransa'da uluslararası Cino del Duca ödülünü kazandı.

1987 - Uluslararası Atatürk Barış Ödülü, Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'e verildi.

1987 - Yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı, Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.

1994 - Nobel Barış Ödülü Yaser Arafat, İzak Rabin ve Şimon Perez'e verildi.

DOĞUMLAR

1542 - Ekber Şah, Babür İmparatorluğu'nun 3. Hükümdarı (ö. 1605)

1712 - George Grenville, İngiliz siyasetçi (ö. 1770)

1784 - VII. Fernando, İspanya Kralı (ö. 1833)

1873 - Jules Rimet, Fransız FIFA Başkanı (ö. 1956)

1876 - Jules Bonnot, Fransız anarşist ve haydut (ö. 1912)

1879 - Rafael de Nogales Méndez, Venezuelalı asker ve yazar (ö. 1936)

1882 - Éamon de Valera, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda bağımsızlık lideri (ö. 1975)

1890 - Dwight Eisenhower, ABD'nin 34. Başkanı (ö. 1969)

1893 - Lillian Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1993)

1894 - E. E. Cummings, Amerikalı şair (ö. 1962)

1906 - Hannah Arendt, Alman siyaset bilimcisi (ö. 1975)

1906 - Hasan el-Benna, Mısırlı siyasi ve dini lider (Müslüman Kardeşler hareketinin kurucusu) (ö. 1949)

1911 - Le Duc Tho, Vietnamlı devrimci, diplomat ve politikacı (ö. 1990)

1914 - Raymond Davis Jr., Amerikalı fizikçi (ö. 2006)

1916 - C. Everett Koop, Amerikalı çocuk hastalıkları doktoru (ö. 2013)

1917 - Violeta Parra, Şilili folk müziği sanatçısı (ö. 1967)

1925 - Nevzat Atlığ, Türk bestekâr

1927 - Roger Moore, İngiliz sinema oyuncusu (ö. 2017)

1930 - Joseph Mobutu, Zaire Devlet Başkanı (ö. 1997)

1938 - Farah Diba, İran Kraliçesi

1939 - Ralph Lauren, Amerikalı moda tasarımcısı

1940 - Cliff Richard, İngiliz pop müzik şarkıcısı

1944 - Şerif Gören, Türk film yönetmeni

1944 - Udo Kier, Alman oyuncu

1948 - Engin Arık, Türk fizikçi (ö. 2007)

1956 - Haydar Ergülen, Türk şair ve yazar

1956 - Ümit Besen, Türk müzisyen

1961 - Emel Müftüoğlu, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1963 - Deniz Oral, Türk oyuncu

1964 - Neşe Erberk, Türk manken

1970 - Daniela Peştova, Çek model

1970 - Anzhela Atroshchenko, Beyaz Rusya asıllı Türk atlet

1974 - Jessica Drake, Amerikalı porno yıldızı

1974 - Tümer Metin, Türk futbolcu

1978 - Usher, Amerikalı R&B şarkıcısı

1979 - Rodrigo Tello, Şilili futbolcu

1979 - Kemal Doğulu, Türk şarkıcı ve fotoğrafçı

1980 - Ben Whishaw, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu

ÖLÜMLER

1092 - Nizam-ül Mülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin Farsi Veziri (d. 1018)

1669 - Antonio Cesti, İtalyan besteci (d. 1623)

1747 - Amaro Pargo, İspanyol korsandır (d. 1678

1931 - Mehmet Ruhi Arel, Türk ressam (d. 1880)

1944 - Erwin Rommel, Alman mareşal (Çöl Tilkisi lakaplı) (intihar) (d. 1891)

1959 - Errol Flynn, Avustralyalı aktör (d. 1909)

1959 - Osman Nihat Akın, Türk besteci (d. 1905)

1967 - Marcel Aymé, Fransız yazar (d. 1902)

1967 - Kazım Nami Duru, Türk gazeteci, yazar ve eğitimci (d. 1875)

1969 - Mustafa Seyit Sutüven, Türk şair (d. 1908)

1974 - Settar Behlulzade, Azeri ressam (d. 1909)

1977 - Bing Crosby, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1903)

1981 - Hüseyin Nail Kubalı, Türk akademisyen (d. 1903)

1990 - Leonard Bernstein, Amerikalı besteci (d. 1918)

2002 - Orhan Aldinç, Türk gazeteci (d. 1929)

2006 - Cahit Talas, Türk akademisyen ve siyasetçi (eski Çalışma Bakanı) (d. 1917)

2006 - Selahattin İçli, Türk bestekâr (d. 1923)

2009 - Lou Albano, Amerikalı profesyonel güreşçi, yönetici ve oyuncu (d. 1933)

2014 - Doğan Güreş Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. Genelkurmay Başkanı (d. 1926)

2014 - Hüseyin Üzmez, Türk yazar ve avukat (d. 1931,)

2016 - Ümit Utku, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1929)