Tarihte bugün ne oldu? 12 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Ekim'de yaşananlar!

OLAYLAR

MÖ 539 - Ahameniş Hükümdarı Büyük Kiros, Babil'i ele geçirdi.

1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.

1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.

1654 - Hollanda'nın Delft kentinde bir barut deposu infilak etti; 100'den fazla ölü, 1000'in üzerinde yaralı var.

1692 - Salem cadı mahkemeleri Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.

1822 - Pedro kendisini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.

1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.

1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında 1. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20.000 asker öldü.

1925 - Mustafa Kemal, İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

1928 - Suni solunum cihazı ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı.

1937 - Seyit Rıza'nın yargılanmasına başlandı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Atina'daki Nazi Almanyası işgali sona erdi.

1953 - Pancar Kooperatifleri Bankası (Şekerbank) Eskişehir'de kuruldu.

1958 - Başbakan Adnan Menderes yurttaşlardan "vatan cephesi" kurmalarını istedi.

1960 - Japonya Sosyal Demokrat Partisi lideri Inejiro Asanuma, bir televizyon programı sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

1962 - ABD'nin kuzey batısında kasırga: 46 kişi öldü.

1968 - 19. Yaz Olimpiyat Oyunları, Meksiko'da başladı.

1968 - Ekvator Ginesi, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1969 - Genel seçimler yapıldı. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarını korudu. CHP 143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, MHP 1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 2 milletvekili çıkardı.

1974 - İzmir'de belediyeye bağlı iş yerlerinde başlatılan grevin beşinci günü. İzmir sokak ve caddeleri çöp yığınlarıyla doldu.

1975 - Bursa'daki TOFAŞ otomobil fabrikasında 100.000 Murat otomobil üretildiği açıklandı.

1980 - 11. Genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri operasyonlar yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin nüfusu: 44.736.957 olarak belirlendi.

1983 - Japonya'nın eski başbakanlarından Tanaka Kakuei, Lockheed şirketinden 2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu.

1984 - IRA, Margaret Thatcher'in kaldığı otele bomba attı. Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.

1991 - Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer Cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi toplantısında KGB'nin lağvedilmesi' kararı alındı.

1999 - Pervez Müşerref, Pakistan'da kansız bir darbe ile yönetime geldi.

2000 - Yemen'in Aden limanında bir ABD destroyerinde meydana gelen patlamada 17 Amerikan askeri öldü.

2002 - Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var.

2002 - Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü ilan edilmiştir.

2003 - Beyaz Rusya'daki bir akıl hastanesi yangınında 30 hasta öldü.

2004 - İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.

2005 - Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı.

2006 - Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması"nı öngören yasa teklifi, Fransa Parlamentosunda 19'a karşı 106 oyla kabul edildi.

2006 - Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk'a verildi.

2006 - İsrail-Lübnan savaşında BM Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik TSK kara birliği Lübnan'a hareket etti.

DOĞUMLAR

1008 - Go-Ichijo, Japonya İmparatoru (ö. 1036)

1240 - Tr?n Thánh Tông, Vietnam imparatoru (daha sonra D?i Vi?t) (ö. 1290)

1350 - Dmitri Donskoy, Moskova Büyük Dükü ve Vladimir Büyük Prensi (ö. 1389)

1490 - Bernardo Pisano, İtalyan şarkıcı, söz yazarı ve rahip (ö. 1548)

1533 - Asakura Yoshikage, Japon hükümdar (ö. 1573)

1537 - VI. Edward, İngiltere ve İrlanda Kralı (ö. 1553)

1798 - I. Pedro, Brezilya İmparatoru (ö. 1834)

1808 - Victor Prosper Considerant, Fransız sosyalist ve Fourierci ütopyacı hareketin önderi (ö. 1893)

1859 - Diana Abgar, Ermeni diplomat ve yazar (ö. 1937)

1865 - Arthur Harden, İngiliz kimyacı (ö. 1940)

1866 - Ramsay MacDonald, Britanyalı siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1937)

1872 - Ralph Vaughan Williams, İngiliz besteci (ö. 1956)

1875 - Aleister Crowley, İngiliz yazar (ö. 1947)

1889 - Christopher Dawson, İngiliz tarihçi (ö. 1970)

1891 - Edith Stein, Alman filozof ve rahibe (ö. 1942)

1896 - Eugenio Montale, İtalyan şair (ö. 1981)

1917 - Roque Máspoli, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2004)

1920 - Reha Oğuz Türkkan, Türk hukukçu, tarihçi, yazar ve Türkolog (ö. 2010)

1928 - Türkân Akyol, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2017)

1934 - Oğuz Atay, Türk yazar (ö. 1977)

1935 - Luciano Pavarotti, İtalyan tenor (ö. 2007)

1949 - Ilich Ramirez Sanchez (Çakal Carlos), Venezuelalı eylemci

1955 - Ashley Adams, Avustralyalı atıcı (ö. 2015)

1963 - Raimond Aumann, Alman futbolcu

1968 - Hugh Jackman, Avustralyalı sinema oyuncusu

1970 - Kirk Cameron, Amerikalı sinema oyuncusu

1971 - Güntekin Onay, Türk spor spikeri ve yazarı

1972 - Kâmil Güler, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1974 - Ebru Gündeş, Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu

1975 - Fettah Can, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör

1976 - Kajsa Bergqvist, İsveçli eski yüksek atlamacı

1977 - Young Jeezy, Amerikalı rapci ve söz yazarı

1979 - Derya Can, Türk serbest dalışçı

1980 - Andreas Constantinou, Kıbrıslı futbolcu

1981 - Engin Akyürek, Türk dizi ve sinema filmi oyuncusu

1984 - Deniz Gönenç Sümer, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2010)

1988 - Calum Scott, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1990 - Bora Akkaş, Türk dizi, sinema oyuncusu ve rap şarkıcısı

1992 - Josh Hutcherson, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

1492 - Piero della Francesca, İtalyan ressam (d.~ 1420)

1576 - II. Maximilian, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1527)

1870 - Robert Edward Lee, Amerikalı general (d. 1807)

1924 - Anatole France, Fransız yazar (d. 1844)

1940 - Tom Mix, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1880)

1943 - Tayyar Yalaz, Türk güreşçi ve Güreş Federasyonu Başkanı (d. 1901)

1956 - Cahit Sıtkı Tarancı, Türk şair (d. 1910)

1958 - Gordon Griffith, Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1907)

1965 - Paul Hermann Müller, İsviçreli kimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)

1967 - Recai Akçay, Türk mimar (d. 1909)

1969 - Sonja Henie, Norveçli buz patencisi ve sinema oyuncusu d. 1912)

1974 - Felix Hurdes, Avusturyalı avukat ve siyasetçi (d. 1901)

1987 - Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı (d. 1903)

1990 - Rrahman Morina, Yugoslav komünist politikacı, Kosova Komünistler Ligi'nin son genel sekreteri (d. 1943)

1991 - Arkady Strugatsky, Rus romancı (d. 1925)

1996 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (d. 1904)

1997 - John Denver, Amerikalı şarkıcı (d. 1943)

1999 - Udo Steinke, Alman yazar (d. 1942)

1999 - Wilt Chamberlain, Amerikalı basketbolcu (d. 1936)

2001 - Hikmet Şimşek, Türk orkestra şefi (d. 1924)

2002 - Ray Conniff, Amerikalı müzisyen (d. 1916)

2011 - Dennis Ritchie, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1941)

2015 - Levent Kırca, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1950)

2016 - Kemal Unakıtan, Türk bürokrat ve siyasetçi (d. 1946)