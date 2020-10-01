Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ekim'de yaşananlar!
01.10.2020 09:35 | Güncelleme: 01.10.2020 09:40
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
1 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 1 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde ne oldu.