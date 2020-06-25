Tarihi binayı ateşe verdi, 'yakmadan duramıyorum' dedi

Antalya Kaleiçi bölgesindeki tarihi ahşap binayı yaktığı belirlenen Serdar Urgan (38), gözaltına alındı. Aynı suçtan 10 kaydı bulunan Urgan ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" dediği ortaya çıktı. Urgan'ın yangın çıkarmak için binaya girmesi, bir süre dumanı izleyip kaçması ise kameralara yansıdı. Yangın, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Hamam Sokak'taki 3 katlı tarihi ahşap binada çıktı. Otel ve restoranların yoğunlukta olduğu sokakta yangın çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Yanan binanın bitişiğindeki otel ve evlerin sahipleri, yangının sıçraması ihtimaline karşı hortumlarla alevlere müdahale etti. Dar sokaklarda güçlükle ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın güçlükle söndürebildi.

Olay sonrası soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin Serdar Urgan olduğunu belirledi. Şüpheli Serdar Urgan'ın binaya girmesi, bir süre sonra dışarı çıkması, bir süre binadan çıkan dumanı izledikten sonra kaçarak uzaklaşması görüntülere yansıdı.

Gözaltına alınan Serdar Urgan'ın, yangın çıkarmak suçundan 10 kaydının olduğu belirlendi. Urgan'ın polise verdiği ifadesinde, "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Urgan, akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'YANGIN ÇIKARMA HASTALIĞI'

Psikiyatrist Uzm. Dr. Tahsin Etli, yangın ve ateş çıkarmanın ruhsal hastalık semptomu olduğunu söyledi. Hastalığın 'piromani' olarak da tarif edilebileceğini söyleyen Tahsin Etli, "Piromani 'Dürtü kontrol bozukluğu' olarak adlandırılan psikolojik bir hastalık. Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak biliniyor. Piromani hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlık ve kişilerde yangın çıkarma isteği uyandırır. Bu durum, birçok kez istekli ve bilinçli şekilde yangın çıkarma durumu olarak açıklanabiliyor. Genellikle merak ve ilgi, yangın çıkarmaya neden oluyor. Piromani hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülüyor. Piromani hastası olan kişiler yangın çıkarmaya istek duyar ve genellikle yangın çıkardıktan sonra mutlu olup haz duyarlar. Sonrasında üzüntü ya da pişmanlık duymazlar. Piromani hastaları agresiftir ve sürekli bir baskı altında hissettikleri için bu onların yangın çıkarma dürtüsünü tetikler" diye konuştu.