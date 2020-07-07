Tanıtıma katkı sağlamak için Menteşe için çal projesi hazırlandı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi tanıtmak amacıyla hayaya geçirilecek "Menteşe için çal" projesi kapsamında, 25 yerel sanatçının seslendireceği yöresel türkülerden oluşan klip hazırlanacak.

Menteşe Belediyesince ilçeyi tanıtmak ve kültür turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, Menteşe'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle kültür turizmine oldukça elverişli bir kent olduğuna söyledi.

Belediye olarak kültür turizmi adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Gümüş, " 400 tescilli binamız var. Koruma amaçlı imar planı uyguluyoruz. Bu binaların bir kısmı restore edilerek turizme kazandırıldı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Saburhane Meydanı, Belen Kahvesi, Kerimoğlu Evi, tarihi Arasta Çarşısı, Damla Deresi gibi simge noktaların, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi güneş, kum, deniz ekseninde turizm yapan merkezlere alternatif olabileceğini vurgulayan Gümüş, "Bu tarihi yerler günübirlik turizm hareketine destek olacağını düşünüyorum. Bu değerlerimizin tanıtımı noktasında böyle bir proje hazırladık. Yerel sanatçılarımızın, yerel şarkılarımızı söylediği bir klip hazırlayacağız. Klibi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak Menteşe'nin tanıtımına katkı sunmak ve kültür turizminden hak ettiği payı almasını hedefliyoruz." diye konuştu.