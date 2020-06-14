Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni

Yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Büyük tepki çeken anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar tarafından Covid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske konusunda yapılan uyarılar devam ederken, Taksim Meydanı'nda "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Meydanda toplanarak eğlence düzenleyen yaklaşık 50 genç, korona virüs önlemlerini adeta hiçe saydı.

Dünyada 450 bin, Türkiye'de ise 4 bin 792 kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Özellikle normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların sokağa çıktığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzman isimler, vatandaşları alınan önlemlere uyulması konusunda her gün uyarıyor. Dün akşam ise Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç, müzik partisi düzenledi. Gençlerin çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Gençlerin sık sık müzik eşliğinde dans ettiği gözlemlendi. "Bu kadar da olmaz" dedirten anlar kameralar tarafından kaydedildi.