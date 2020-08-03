Taksim'de bir değnekçi daha gözaltına alındı

Taksim'de "değnekçi" diye tabir edilen bir korsan otoparkçı daha gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Taksim çevresindeki cadde ve sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu Ömer B. yakalandı. Zanlı, adli işlemlerin yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ekipler, aynı suçtan Aşkın A'yı da gözaltına almıştı.