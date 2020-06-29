İstanbul'da bindikleri taksiciyi bombayla tehdit ederek rehin alan 5 şahıs polisin operasyonuyla yakalandı. Taksiciyi rehin alanlar bombalı saldırı tehdidinde mi bulundu? İstanbul'da 5 kişi neden bombalı saldırı tehdidinde bulundu? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA TAKSİCİYİ REHİN ALANLAR BOMBALI SALDIRI TEHDİDİNDE Mİ BULUNDU?

İstanbul Bakırköy'de, 5 şahıs bir taksiciyi kaçırarak rehin aldı. Kaçırdıkları taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek, "bomba patlatacaklarını" söylediler. İhbar üzerine harekete geçen polisler, E-5 Karayolu Ataköy mevkiinde yolu kapatıp aracı yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, araç incelemenin ardından çekildi. Polis, araçta patlayıcı olup olmadığına dair bilgi vermedi.

ARAÇTA PATLAYICI MADDE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ ALINAMADI

İncelemenin ardından aracın içinde patlayıcı madde veya silahın olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

POLİS YOLU TAMAMEN KAPATTI

Olay, 05.00 sularında Bakırköy Ataköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy'de 5 kişi, 34 TJS 44 plakalı ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit edip rehin aldı. Taksiye binen 5 kişi daha sonra tehditlerini sürdürerek sürücüden yola devam etmesini istediler. İhbar üzerine, aracın yakalanması için çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine sürücü taksiyi önce Florya'ya doğru sürdü, ardından Florya metrobüs durağından E-5 Karayolu Topkapı istikametine girdi.

Polisler bir yandan aracı kovalarken, Bahçelievler ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, E-5 Karayolu ile yan yolun Ataköy mevki Topkapı istikametini tamamen kapattı.

Daha sonra araç Ataköy'de yakalandı. Polisler, aracın içindeki 5 kişi kelepçeleyerek gözaltına alırken taksi sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, çekim yapan gazetecilere saldırarak harekette etti.