Tahran Savcısı: Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında tutuklama emri çıkardık

Tahran Savcısı Ali Elkasımer, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin bu yılın başında Irak'ta öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklama emri çıkardıklarını söyledi.

İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre savcı, tutuklama emirlerinin uygulanması için Interpol'den de yardım istediklerini kaydetti.

ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook, Başkan Trump için İran tarafından tutuklama emri çıkarılmasını "Kimse tarafından ciddiye alınamayacak bir propaganda oyunu" diye tanımladı.

Savcı ne dedi?

Tahran Savcısı Ali Elkasımer, Donald Trump ve diğer 35 kişi hakkındaki tutuklama emirlerini "cinayet ve terör eylemi" suçlamalarıyla çıkarıldığını söyledi.

Savcı Elkasımer, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Interpol'den Trump ve Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olmakla suçlanan diğer kişiler hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasını da istediğini kaydetti.

Başkan Trump dışında hakkında tutuklama emri çıkarılan kişilerin Amerikalı bazı asker ve siviller olduğunu da söyleyen Tahran savcısı, bu kişiler hakkında ayrıntıya girmedi.

Elkasımer, İran'ın, Trump'ın başkanlık dönemi bittikten sonra da konunun izini süreceğini ekledi.

Süleymani'nin öldürülmesi ABD ve İran'ı neredeyse bir askeri çatışmanın eşiğine getirmiş, İran bir kaç gün sonra Amerikan hedeflerine füze saldırılarıyla misilleme yapmıştı.

Neden öldürülmüştü?

İran'ın Orta Doğu politikalarının beyni olarak gösterilen Süleymani, Ocak başında Irak'ı ziyaret ettiği sırada, ABD'ye ait bir insansız hava aracından atılan füzeyle hayatını kaybetmişti.

ABD yönetimi, İran'ın desteklediği Şii milisler tarafından ABD'nin bölgedeki güçlerine yönelen saldırıların arkasında hep Süleymani'nin olduğunu ve bu nedenle hedef alındığını açıklamıştı.