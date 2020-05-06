T.C. Erzincan Valiliği'nden basında yer alan iddialarla ilgili tekzip

26.02.2020 tarihli İhlas Haber Ajansında yer alan "Köylünün yatırım bütçesi, fuarda ikram edilecek malzeme alımları, kayak tesisi pistine harcanmış" başlıklı haber ve aynı ajans kaynaklı bazı internet medyasında yer alan benzeri haberler ile ilgili olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Erzincan İl Özel İdaresi ile ilgili yayınlanan haberlerde; 2018 yılı genel bütçe yatırımları olan stadyum, hastane, güvenlik hizmet binaları, kayak pisti ve okul yapımı ve onarımı ve benzeri işlerin bedellerinin, köylerimize hizmet için ayrılan ödeneklerden karşılanıyormuş gibi kamuoyunda bir algı oluşturulma gayreti olduğu görülmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları başlıklı 6. maddesinde; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının her türlü yapım, bakım ve onarım işleri için ayrılan ödenekleri İl Özel İdaresine aktarmak suretiyle gerçekleştirebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18. maddesinde; Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile İl Özel İdarelerinin hizmetlerini Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vasıtasıyla yapabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Habere konu olan yatırımlar yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlıklar, merkezi idare kuruluşları ve İl Özel İdaresinin ilgili bütçe kalemlerinden Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılan ödeneklerle yapılmıştır.

Söz konusu projelerden;

- Erzincan Yeni Şehir Stadyumu; Gençlik ve Spor Bakanlığı,

- 500 Yataklı Devlet Hastanesi; Sağlık Bakanlığı,

- Ergan Dağı Kayak Merkezi ile ilgili tüm harcamalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı,

- Hacı Ali Akın Lisesi onarımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Karaağaç Piri Sami Kuran Kursu İlim Merkezinin tüm işleri; Diyanet İşleri Başkanlığı,

- 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu doğalgaz dönüşümü; Milli Eğitim Bakanlığı,

- İl Halk Kütüphanesi bina projesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı,

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu Donatımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- 75. Yıl Anaokulu onarımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Jandarma Tabur Komutanlığı hizmet binaları ve tesisleri yapımı; İçişleri Bakanlığı,

- Emniyet Trafik Amirliği binası ve 20 daireli lojmanları; İçişleri Bakanlığı,

- Temel Eğitim Okullarının doğalgaz dönüşümü ve onarımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Emniyet Müdürlüğü 8 daireli polis lojmanı ve Emniyet Müdürlüğü hizmet binası; İçişleri Bakanlığı,

- 200 öğrencilik yurt binasına enerji temini; Gençlik ve Spor Bakanlığı,

- Ahmet Yesevi Ortaokulu Müdürlüğü lojman binasının kalorifer kazanının değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı,

- İlçe Emniyet Amirliği Polis Lojmanları ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapımı; İçişleri Bakanlığı,

- Temel Eğitim Okullarının onarımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası onarımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Kültür varlığı yapım, alım ve korunması giderleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı,

- İmam Hatip Ortaokulu onarımı; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Jandarma Asayiş Bölük Binası çevre düzenlemesi; İçişleri Bakanlığı,

- 200 kişilik yurt yapımı; Gençlik ve Spor Bakanlığı,

- Emniyet Amirliğine beton bariyer alımı; İçişleri Bakanlığı,

- İmam Hatip Ortaokulu hizmet binası ve bina üstüne bir kat öğretmen lojmanı yapımı proje çizilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı,

- Otlukbeli Polis Lojmanı yapımı işi; İçişleri Bakanlığı,

- Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali kurulması, lojman onarımları, araç alımları, spor kulüplerine malzeme yardımı, İstanbul Fuarı ve Turizm Haftası etkinlikleri, aile destek merkezlerinin tüm harcamaları ve benzeri giderler, İl Özel İdaresi bütçesinin bu işler için ayrılan ilgili bütçe kaleminden karşılanmıştır.

Habere konu olan 2018 yılı İl Özel İdaresi Programında;

Köy yollarında; 180 proje kapsamında; asfalt, kilit parke, sanat yapısı, istinat duvarı, stabilize ve diğer işler için toplam 49.754.650 TL,

Tarım sektöründe 63 sulama tesisi projesi için 18.072.632 TL,

Köy içme suları programında 102 içme suyu projesine 8.721.090 TL,

Kanalizasyon programında 34 kanalizasyon tesisine 6.785.025 TL,

Köy sosyal tesisler programında 70 proje için 3.105.631 TL,

İş Makinası Alımı 1 proje (11 adet) 3.891.094 TL,

olmak üzere toplam 450 iş için 90.330.122 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı içerisinde 84.002.977 TL harcanarak 444 adet proje tamamlanmış olup, devreden 6 proje ise 2019 yılında tamamlanmıştır.

Yıl içerisinde 32 köyün köy içi yollarının stabilizesi idarenin makine parkıyla yapılarak beton asfalt için hazır hale getirilmiş, 5 köyün yolunda güzergâh değişikliği yapılmış ve 213,60 km köy yolu asfaltlanmıştır.

2019 Yılı Programında;

Köy yollarında; 135 proje kapsamında; asfalt, kilit parke, sanat yapısı, istinat duvarı, stabilize ve diğer işler için toplam 41.313.541 TL,

Tarım sektöründe 38 sulama tesisi projesi için 3.767.355 TL,

Köy içme suları programında 86 içme suyu projesine 7.939.297 TL,

Kanalizasyon programında 25 kanalizasyon tesisine 5.537.202 TL,

Köy sosyal tesisler programında 41 proje için 852.000 TL,

İl genelindeki coğrafi bilgi sistemi 9 proje için 984.642 TL,

Toplam 334 işin proje tutarı 60.394.037 TL ödeneğin tamamına yakını harcanarak projelerden 315 adedi tamamlanmış, 19 adedi devam etmektedir.

Köy yollarında 72,5 km'lik BSK 25,4 km 1. Kat asfalt sathi kaplama 94,7 km 2. Kat asfalt sathi kaplama ve 25.000 m2 kilit parke yapılmıştır.

Görüldüğü üzere habere konu olan İl Özel İdaresi bütçesinden ve köylere ayrılan bütçeden, diğer projelere herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu olmayıp, bütçenin üzerinde harcama yapılarak köylerimizde altyapı hizmetleri tamamlanmıştır. Köylerimizde yaşayan nüfusun tamamına yakını asfalt yollardan faydalanmaktadır. İçme suyu şebekesi olmayan köyümüz bulunmamaktadır. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler uygulanmaktadır. Bu durum köylerde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti ile karşılanmaktadır.

Bu nedenle yayınlanan asılsız ve basın etik ilkelerine uymayan bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.