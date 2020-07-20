Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı. Suudi Arabistan Kralı Selman neden hastaneye kaldırıldı?

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in hastaneye kaldırılması sonrası Suudi Arabistan Kralı Selman neden hastaneye kaldırıldığı merak edildi.

SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Kral Selman safra kesesi iltihabı nedeniyle tıbbi muayenelerden geçtikten sonra gerekli tedavi alacak.

84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.