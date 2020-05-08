Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nisa ile Evrim ikilisi ikinci kez Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'la voleybol maçı yaptı. Anlat bakalım oyununun da oynandığı gecede Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 7 Mayıs Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı merak edildi.

VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük maç öncesinde Acun Ilıcalı kazanan takımın ödülünü ve yarışmacılara kimi desteklediğini sordu. Acun Ilıcalı, kazanan takımı destekleyenlerin makarna ve şeker pare tatlısı kazanacaklarını söyledi. İlk maçta sadece Cemal Can'ın desteklediği kızları bu hafta Yasin, Cemal Can, Berkan, Barış, Ardahan ve Ersin Korkut da destekledi. Kıran kırana geçen maçta durum 2-2 oldu. Son sette ise Acun Medya takımı farkı açtı. Ancak sonradan atağa geçen Nisa ve Evrim üst üste sayılar aldı. Son anda yeniden atağa kalkan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan seti 21-16'lık skorla alarak maçı kazandı.

ANLAT BAKALIM' OYUNUNU KİM KAZANDI?

7 Mayıs Perşembe günü oynanan anlat bakalım oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı bu galibiyetle çikolatalı puding ödülünü de kazanmış oldu.