Survivor dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Tahmin yarışı ve karaoke yarışması yapılan bölümde canlı yayında izleyici rekoru denemesi yapıldı. Survivor tahmin yarışmasını kim kazandı? Survivor karaoke yarışmasını kim kazandı? Survivor'da izleyici rekoru kırıldı mı?

SURVİVOR KARAOKE YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bayram özel yayını heyecanında karaoke oyunu oynandı. Survivor 2020 yarışmacıları parkur yeteneklerinden sonra sahne yeteneklerini de ortaya koydular. Karaoke yarışmasında Cemal Can 1. olurkenYunus Emre, sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan oldu.

CANLI YAYIN İZLEYİCİ SAYISI REKORU KIRILDI MI?

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapılan canlı yayın 3 milyon izleyiciye ulaştı ve 2 milyon olan canlı izlenme sayısı rekoru kırıldı.

SURVİVOR TAHMİN OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da izleyicilere yöneltilen anket sorularına verilen cevaplar tahmin edilmeye çalışıldı. Canlı yayında yapılan yarışmada sorulara en çok doğru cevabı veren kişi gönüllüler takımından Berkan oldu. Acun Ilıcalı 'Bu inanılmaz bir başarı. Halkın bağrından kopup gelmişsin, onları çok iyi tanıyorsun' dedi.