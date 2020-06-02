Survivor sondakika haberleri! Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?

2 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor, iletişim oyunu ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetine sahne olan bölümde izleyiciler Survivor'da kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı merak etti. Peki, Survivor 2020'de kim elendi. İşte cevaplar!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Önceki dokunulmazlık oyunlarında sonunda Elif ve Yunus Emre Eleme Adayı olmuştu. Daha sonra oynanan dokunulmazlık oyununda ise Aycan eleme adayı olmuştu. Son dokunulmazlık oyunu sonucu Ünlüler takımının tümü eleme adayı oldu ve Sercan, Aycan, Yunus Emre ve Elif eleme potasında yer aldı.

1.eleme adayı: Yunus Emre Özden – Ünlüler

2. eleme adayı: Elif Yıldırım Gören - Ünlüler

3. eleme adayı: Aycan Yanaç – Ünlüler

4. eleme adayı: Sercan Yıldırım - Ünlüler