Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı?

Dün akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan Survivor'de heyecanlı ve gerilimi anlar yaşandı. Ödül oyununda heyecan en üst seviyeye çıkarken yarışmacılar arasında gerilimi anlar da yaşandı. İşte 8 Mayıs Cuma Survivor'da yaşananlar!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen son bölümünde takımlar ödül oyunu için yarıştı. Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı. Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler geceyi orman evinde geçirdi. Yarışmacılar akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yediler.

GERİLİMLİ ANLAR YAŞANDI

Survivor 70. bölümde ödül oyununu esnasında gerilimli anlar yaşandı. Ünlüler takımında Sercan, gönüllüler takımından Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" dedi. Bu sözler sonrası ortalık karıştı.