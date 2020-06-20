Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da Mavi Takım ve Kırmızı Takım yeni yapılanma sonrası ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonrası izleyiciler Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölümde neler oldu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de dün akşam ödül oyunu heyecaı yaşandı. Çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Takımlar arasında ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışı sonunda mücadeleyi Mavi takım kazandı ve avantaj üstünlüğünü kazandı.

Survivor yeni bölümde Yasin, Nisa, Cemal Can ve Barıştan oluşan Mavi Takım, Elif, Sercan, Berkan ve Evrim'den mavi Takım'la karşı karşıya geldi. ödülün detayları belli oldukça yarışmacılar daha hırslandı. Olimpik bir havuz üzerine kurulan Survivor ödül oyunu parkuru, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Cazip ödül için kıran kırana mücadele sonundaskor 9-9'a geldi. Bu aşamadan sonra ise bayrak yarışı yapıldı. Mavi takımdan Yasin ile Barış, Kırmızı takımdan Berkan ile Sercan ödül oyunu bayrak yarışına çıktı. Dengeli geçen mücadele sonunda Sercan ile Barış arasında geçen atış mücadelesi, Survivor'da ödül oyununu kazandıran takımı tayin etti. Ödül oyununda Kırmızı takım, Mavi takımı 10'a 9 skorla yenerek ödülü kazandı.