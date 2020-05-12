Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 70'ler partisi ve malikane ödülünü kim kazandı? Survivor yeni bölümde neler olacak?

Dün akşam 73. bölümü ile ekrana gelen Survivor'da malikane oyunu izleyicileri ekrana bağladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümü izleyemeyenler ise Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 70'ler partisi ve malikane ödülünü kim kazandı gibi konuları merak etti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 73. Bölüde ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takım malikane ödülü için kıyasıya rekabete girerken çekişmeli şekilde yapılan ödül oyunu nefesleri kesti. 4-4'lük eşitliğin yaşandığı oyunda rekabet hiç kopmadı ve oyun 9-9'a kadar geldi. Oyunun kazananı ise 10-9 skorla Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

6 ADAY ARASINDAN BİR KİŞİ ELENECEK

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Ünlüler ve Gönüllülerden ilk eleme adayları Berkan ve Mert oldu. Yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümde en yüksek oyu alan Ünlüler ve Gönüllülerden 2'şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

"EN ÜZÜLDÜĞÜM VEDA"

Survivor'un yeni bölüm fragmanında ise ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" sözleri zor geçen konseyi gözler önüne sermiş oldu.

ERSİN VE MERT ARASINDAKİ GERİLİM DİKKAT ÇEKTİ

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımında Mert ile Ersin arasındaki gerilimin daha da büyüyor. Mert'in ayrı bir baraka kurması, Ersin ile yan yana gelmek istememesi Ünlüler nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlandı. Öte yandan iletişim oyunu esnasına Barış ve Yunus Emre arasında gerginlik yaşandı.