Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor bil bakalım oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölümde neler olacak?

Kaptanlık oyunu sonrası kurulan yeni takımlarla devam eden Survvor'da Mavi ve Kırmızı takımın zorlu rekabeti devam ediyor. Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gele bölüm sonrası Survivor yeni bölümde neler olacak, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor bil bakalım oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de 5 yarışmacılı Mavi takım ve4 yarışmacılı Mavi takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ödülü kazanmak için iki takımın üst seviyede performans gösterdiği gecede duygusal anlar da yaşandı. Nisa ile Evrim'in gözyaşlarına boğulduğu ödül oyununda ara ara bazı yarışmacıların sözlü tartışmalar da yaşadı. Yarışma sonucunda ise kazanan takım, Mavi takım oldu. 10'a 4 skorla oyunu kazanan Mavi takım, ödülün keyfini çıkardı.

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor 2020'de yarışmacılar, Bil Bakalım oyunu ile eğlenceli anlar yaşadı. Çeyrek final öncesinde son kez kurulan Kırmızı takım ile Mavi takım, Bil Bakalım oyununda stres attılar. 12 Haziran 2020 Survivor 105. bölümde Ödül Oyunu için karşı karşıya gelen ve kıyasıya bir mücadele veren iki takım, sorulara verdikleri cevaplar ile izleyicilere de heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı.

BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NEYDİ?

Bil Bakalım oyununu kazanan takım, Empanada yeme hakkı kazandı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takım ile Cemal Can'ın kaptanlığını üstlendiği kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Ancak büyük mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda Elif ve Nisa sakatlanıyor.

ELİF AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Survivor 2020 yeni bölümde Elif, dokunulmazlık oyunu sırasında havuzda boynunu çarparak sakatlık geçiriyor. Olaya anında Doktor Metin Kuş müdahale ediyor. Boyunluk takılarak sedyeye alınan Elif, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çeyrek finali garantileyen ilk yarışmacı olan Survivor Elif'in yaşadığı bu sakatlık nedeniyle yarışmaya veda edip etmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

NİSA 3 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda yer alan Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Yere düşen ve kalkamayan Nisa'yı gören arkadaşları korku içinde yardım isterken, Nisa'nın yanına koştular. Nisa'ya müdahaleyi yine Survivor Doktoru Metin Kuş yaptı. Arkadaşının düşme anını gören Cemal Can ise gözyaşlarına boğuldu.