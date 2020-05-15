Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da basketbol maçı ve anlat bakalımı kim kazandı? Survivor 76. son bölüm özeti!

Survivor'da dün akşam basketbol maçı ve anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları ve Acun Medya ekibi arasındaki basketbol oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? 14 Mayıs Survivor haberleri!

BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Acun Medya takımında, Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Esat Yontuç ve Doğa yer alırken Survivor 2020 takımında ise Barış, Yasin, Berkan ve Ardahan mücadele etti. İki takımın heyecan dolu mücadelesinde skor 19-19'a geldi. Kazananı son sayı belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sürpriz bir teklif geldi ve maçın beraberlikle sonuçlanmasını istedi. Acun Ilıcalı bu isteği kırmadı ve maçın beraberlikle sonuçlandığını duyurdu.

MERT CEZA ALDI MI?

Maç içerisinde ise Mert, Acun Ilıcalı'ya kural ihlali yapıldığı söyledi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına baktı ve kural ihlali olmadığı belirlendi. Mert'in sürekli itiraz etmesinden rahatsız olan Ilıcalı, herhangi bir kural ihlali olmadığını kanıtlayarak Mert'i ödül oyunundan men etti. Maçın beraber bitmesinin ardından Mert dışındaki tüm yarışmacılar yemek ödülünden faydalandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çekirdek film ödülüne ulaşmak için mücadele veren yarışmacılar, birbirlerine sordukları sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı.

Oyun sırasında Mert'in yanlış kelimeleri kullanması sonrasında sinirlenmesine Evrim'den gelen cevap ise herkesi şoke etti. Evrim, "Mert valla parkurda bu kadar sinirlenmiyor" dedi.