Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? Survivor elenen isim belli oldu!

Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor'da eleme akşamı yaşandı. İzleyicilerin heyecanlı anlar yaşadığı bölümde eleme adayları belirendi. Kırmızı ve Mavi takımdan 2'şer yarışmacı eleme adayı olurken adaya veda eden isim de belli oldu.

SURVİVOR 2020 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 2020'de 9 Haziran Salı akşamı eleme adayı olan isimler belirlendi. Mavi ve Kırmızı takımdan toplam 4 yarışmacı eleme adayı olurken adaylar şu şekilde açıklandı.

Kırmızı takım eleme adayları: Berkan, Yunus Emre

Mavi takım eleme adayları: Evrim, Yasin

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

9 Haziran Salı akşamı Survivor 2020'de adaya veda eden isim açıklandı. Mavi takımdan Yasin ve Evrim, Kırmızı takımdan ise Berkan ve Yunus Emre'nin aday olduğu gecede Oylama sonucu adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

Yunus Emre Özden