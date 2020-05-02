Yeni bölümü ile 1 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen Survivor'da erzak ödülü heyecanı yaşandı. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği bölüm sonrası Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte 1 Mayıs Cuma Survivor raporu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde erzak yarışı heyecanı yaşandı. Gönüllüler ve Ünlüler takımları kıyasıya rekabete girerken yarışma sonunda kazana takım 10-7'lik korla Ünlüler takımı oldu.

NİSA SAKATLANDI MI?

Erzak oyununda rakibine yenilen Nisa, kontrolünü kaybedince ayak parmağını incitti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası durum normale dönerken Nisa'ya kendini sakatlayıcı hareketlerden kaçınması yönünde uyarı yapıldı.