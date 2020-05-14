Survivor her geçen gün finale yaklaşırken izleyicileri de ekrana bağlıyor. 13 Mayıs akşamı heyecanlı anların yaşandığı Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda mücadele etti. Kazanan takıma ödül olarak 'Orman evi ve pizza' verileceği açıklandı. Peki, Survivor'da bireysel sembolü kim aldı? Survivor 2020'de ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ORMAN EVİ ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

13 Mayıs Çarşamba günü oynanan ödül oyununda heyecanlı anar yaşandı. Oyun 9-9'luk beraberliğe gelirken son sayıyı kimin alacağı heyecanla beklendi. Son sayıyı Ünlüler aldı ve ödülün sahibi Ünlüler takımı oldu.

BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bireysel sembol oyununda yarışmacılar zorlu bir rekabete girdi. Erkeklerde bireysel sembolü kazanan isim Yasin olurken, kadınlarda ise Evrim bireysel sembolü kazandı.