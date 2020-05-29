Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 28 Mayıs Survivor raporu!

Her geçen gün finale yaklaşan ve heyecanına arttığı Survivor'da ayak tenisi oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da ayak tenisi maçını kim kazandı? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar!

SURVİVOR'DA AYAK TENİSİ MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk olarak Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında ayak tenisi maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Survivor yarışmacıları 3-1 kazanmayı başardı.

KAZANANLARIN ÖDÜLÜ TON BALIĞI OLDU

Mücadelede adeta şov yapan Sercan arka arkaya sayılar alarak takımını önde tutmayı başardı. Maçı kazananlar ve takımı tutan yarışmacılar, ton balığı yeme hakkı kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan ayak tenisi maçı sonrasında anlat bakalım oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi.

Birbirinden zorlu anların yaşandığı oyunu 5-2 skoruyla Ünlüler takımı kazandı...