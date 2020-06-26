Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı? Annenize Sorduk oyunu ödülü ne?

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2020'de yarışmacılar araba ödülü için yarıştı. Annelere Sorduk oyununda rekabet eden yarışmacılar, annelerinin kendileri için verdiği cevapları tahmin etmeye çalıştı. Peki, Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?Survivor 2020 Annenize Sorduk oyununu kim kazandı?

ANNENİZE SORDUK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 2020'de araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.

SURVİVOR 2020 ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunda arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son 4'lüde müthiş bir çekişme olurken, annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. Böylelikle 2 yarışmacı Survivor'da araba ödülü için finalde yarışmaya hak kazandı.

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Araba finalinde içlerinden 2 dakika sayan yarışmacılar bir yandan da Murat Ceylan'ın kafa karıştırıcı sorularıyla uğraştılar. Yarışmacıların ter döktüğü oyunda yarışmacıların 2'side arabanın kapısı doğru zamanda açtı ve 2-2'lik bir durum oldu. 3 tur üzerinden oynanan ve 3 olanın kazanacağı oyunun sonunda kapıyı en doğru zaman açan ve büyük araba ödülünü kazanan isim Elif oldu. Böylelikle Elif son model bir arabanın sahibi oldu. Elif, yarışmada daha önceki arana ödülünü kazanan ilk kadın yarışmacı olmuştu.