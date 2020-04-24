Her geçen gün heyecanın arttığı Survivor'da dün akşam Anlat Bakalım oyunu oynandı. Gönüllüler ve Ünüler takımı gizli kelimeyi bulmak için eğlenceli bir yarışa girerken izleyiciler eğlenceli anlar yaşandı. Peki, Survivor'da anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 2020 ödülü kim aldı?

23 NİSAN ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 55. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı anlat bakalım oyununda eğlenceli bir rekabete girdi. Keyifli anların eksik olmadığı gecede, Survivor yarışmacıları anlat bakalım soruları karşısında bir hayli zorlandılar.

Çekişmei anların yaşandığı gecede Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı bu sonuçla yiyecek ödülünü kazandı.

23 NİSAN'A ÖZEL YAYIN YAPILDI

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Acun Ilıcalı da Survivor yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu ve mesajlarını iletti.