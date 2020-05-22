Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor yeni bölümde neler oldu?

21 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor anlat akalım oyunu heyecanı yaşandı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışma sonrası Survivor'da anlat bakalım oyununu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor yeni bölümde neler oldu merak edilirken Survivor 84. yeni bölüm fragmanı da izleyiciler de merak uyandırdı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

21 Mayıs Perşembe akşamı oynanan anlat bakalım oyununda yarışmacılar pizza ve orman evi ödülü için yarıştılar. Her iki takımın yarışmacılar da ödüle kavuşmak için mücadele etti. Oyun sırasında ilginç anlar yaşanırken sonuçta kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'da 83. bölümün ardından 84. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara bayram özel yayını ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.