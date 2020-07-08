Survivor'a katılan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'nin renkli yarışmacısı Yasin Obuz, Survivor 2020 arasında yerini aldı. Survivor 2020 Gönüllüler takımında yer alıyor. Masterchef'te gösterdiği renkli yarışmacı kimliğini Survivor'a da yansıtan MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları merak edildi.

SURVİVOR'A KATILAN MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

Yasin Obuz

OBUZ NE DEMEK?

Obuz isminin anlamı

1. Su kaynağı.

2. Akarsulardan oluşan küçük derecik.

3. İki derenin birleştiği dar yer.

4. Karların erimesiyle oluşan ufak dere.

Obuz isminin sözlük anlamı:

Küp yapılan yeşil renkli toprak.