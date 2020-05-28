Survivor 2020'de bireysel sembolü kim aldı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

İzleyicileri her akşam ekrana bağlayan Survivor 2020, dün akşam ekrana gelen yeni bölümü ile izleyici ekrana bağladı. Ödül oyunu ve bireysel sembol oyununu oynanan bölüm sonrası Survivor 2020'de bireysel sembolü kim aldı ve Survivor'da ödül oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödü oyununda yarışmacıların kazanacağı ödülü açıklayan Murat," Bu hafta sembolü kazanan kişiler yanlarına alacağı bir arkadaşı ile kişi başı ikişer lahmacun yiyecek. Bu arada sembol finalleri haftaya oynanacak" dedi.

Mücadelenin gittikçe arttığı yarışmada ünlüler takımı 4 kişi kalmalarına rağmen bu akşam iyi bir performans sergileyerek ödül oyununu 10'a 5 skorla kazandı.

SURVİVOR 2020 BİREYSEL SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de yarışmacılar bireysel sembol ödülü için de yarıştı. Daha fazla bireysel sembole sahip olan yarışmacının final yolunda oldukça avantajlı olacağı sembol ödülünü, kadınlarda ise Nisa kazanırken erkeklerde Yasin kazandı.

ÖDÜL OYUNU İSTATİSTİKLERİ

Ödül Oyunu İstatistikleri

ÜNLÜLER

Yunus 2/4

Aycan 2/4

Sercan 3/4

Elif 3/3

GÖNÜLLÜLER

Ardahan 1/2

Berkan 0/1

Yasin 0/1

Evrim 1/4

Cemal 1/2

Nisa 1/3

Barış 1/2

SURVİVOR'DA NELER YAŞANDI?

"SEN SUS, CAR CAR KONUŞUYORSUN"

Cemal Can'ın Danla Bilic ile konuştuğu ve doğum gününü kutladıktan sonra Yasin ile aralarında geçen diyalog güldürdü. Daha önceki iletişim ödülü sırasında Cemal Can'a Yasin'in kendisine Instagram'dan 'şişman' diye mesaj attığını ortaya çıkartan Danla Bilic bu defa da Yasin Obuz'a meydan okudu. Cemal Can ile görüşmesi sırasında araya giren Yasin'e kızan Bilic, "Sen bir sus arkada car car konuşuyorsun. Her yerden çıkıyorsun. Zayıfladım artık konuşma benimle. Hesabınla vedalaş Yasin, sen görürsün" ifadelerini kullandı.

DANLA'NIN SÜRPRİZİ CEMAL CAN'I AĞLATTI

Cemal Can da yakın arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile görüştü. Görüşmenin ilk anlarında arkadaşlarının kendisine doğum günü sürprizi yapmasıyla duygusal anlar yaşayan Cemal, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada en yakın arkadaşı Cemal Can'ı destekleyen hatta SMS sıralamasında birinci gelmesi için elinden geleni yapan Bilic, ikinci favorisinin Ardahan olduğunu söyledi.