Survivor 2020 yeni bölümde ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynandı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yarışmada yarışmacılar ve izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı. Oyun sonrasında ise toplu oylama konseyi gerçekleştirildi. Peki, Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor toplu oylamada ne oldu? İşte detaylar…

SURVİVOR'DA ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

17 Haziran akşamı ekrana gelen Survivor 2020'de Anlat Bakalım oyununda yarışmacılara ünlü isimler eşlik etti. Anlat Bakalım'da eş olan çiftler:

Nisa-Enis Arıkan,