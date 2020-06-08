Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşılan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanan bölümde izleyiciler Survivor 2. eleme adayı kim oldu ve Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde 2. dokunulmazlık oyununu oynandı. Oyunu için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Heyecanın üst seviyede olduğu yarışmada Yasin ile kırmızı takımdan Sercan arasında tartışma yaşandı.

Sıkı mücadelenin yaşandığı Survivor 2. dokunulmazlık oyununun sonucunda Ardahan'ın atışıyla 10'a 8 skorla mavi takım galip geldi.

SURVİVOR2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

7 Haziran Pazar günü Survivor'dahaftanın 2. eleme adayının ismi de belli oldu. Dokunulmazlık oyunundayenilen kırmızı takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı.

Oylama sonucunda Survivor'da 2. eleme adayı kırmızı takımdan Barış oldu.