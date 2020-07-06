Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2. leme adayı kim oldu? 5 Temmuz Survivor raporu!

Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor 2020'de dünakşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte, 5 Temmuz Survivor raporu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

5 Temmuz akşamı S8urvivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya rekabete girdi. Nefes kesen yarış sonunda dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığı kazanan isim Sercan, Berkan'ın ismini vermişti. Dün akşam oynanan 2. dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

Ele Adayları:

Berkan

Sercan