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Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

02.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

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Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.