Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 4 Haziran Perşembe Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 4 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 4 Haziran Perşembe Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

032420 354120 385594 450203 488402

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

000762 001878 010671 022596 031281 035986

060261 067670 073916 093577 099498 105435

112820 114383 118216 132437 144125 147788

168236 179710 182151 182428 194329 231028

232666 235619 237068 250519 263010 264172

268106 274114 317317 317841 322085 327872

346668 347527 362926 367749 369330 393580

444293 455360 460801 478787 484617 493021

495388 498998

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

8

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.