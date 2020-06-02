Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 1 Haziran Pazartesi Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 1 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 1 Haziran Pazartesi Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

390519

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

002496 005894 010308 078801 101833 147391

175139 186075 211471 214242 219941 230233

257522 265544 276524 301552 342849 397488

407705 424903 429148 452873 495918 503816

519959 546937 579368 584494 610431 628226

632580 645790 656211 670418 673160 764050

771497 771789 774140 778835 792038 805482

806716 871169 896453 941822 961640 980128

996504 997179

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

0 3 7

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.