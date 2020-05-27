Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 26 Mayıs Salı Süper Piyango çekilişi

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 26 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 26 Mayıs Salı Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

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KAZANAN NUMARALAR

Süper Piyango, 10 bin TL ikramiye yerine artık 1000 lira ile oyun severlerin karşısına çıkıyor. Oyunun ikinci büyük ödülü böylelikle 1000 TLoldu.

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

319957

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

010294 010858 017304 019747 030192 045270

079935 089054 108279 124907 125657 126004

156961 188417 195740 203406 242198 281667

314765 327853 343384 358410 359121 366317

421535 465729 476282 505576 511643 532077

575237 586358 616591 627291 648573 656556

665706 668018 695440 699553 700964 730072

815040 862452 891822 900513 943706 946318

970268 999926

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 7 9

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.