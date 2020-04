Süper Piyango nedir? Süper Piyango nasıl oynanır? Süper Piyango çekilişi ne zaman yapılıyor?

Süper Piyango adı ile yeni şans oyunu Milli Piyango İdaresi tarafından oyun severler için her gün çekilecek. İlk olarak 100 bin lira büyük ikramiye ile 20 Nisan günü satışa çıkan Süper Piyango, yoğun talep üzerine ikramiye tutarını arttırarak 500 bin şeklinde derğiştirdi. Peki, Süper Piyango ikramiyesi ne kadar? Süper Piyango bilet fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango idaresi tarafından her gün çekilişi yapılacak ve biletler online ortamdan satılacak. Diğer yandan sonuçlar da canlı yayından İdarenin resmi sayfasından aktarılacak. 500 bin, 50 bin ve bir amorti ödülleriyle her gün bilet satışları 22.30 ile bir sonraki gün 21.30 saatleri arasında sanal bayiilerden yapılacak. Çekiliş sonuçları ise her gün 22.15'de MPİ sayfasından açıklanacak.