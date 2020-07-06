Süper On Numara 5 Temmuz çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 5 Temmuz Pazar günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir kişi 30.274,67 TL kazandı. Saat 20.15'de gerçekleşen 35. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

5 TEMMUZ SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 35. çekilişinde 10 bilen 1 kişi 30 bin 274 lira 67 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 8, 9, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 42, 46, 62, 64, 68, 69, 74 ve 75 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 12 kişi 1681 lira 93'er kuruş, 8 bilen 135 kişi 149 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 1221 kişi 23 lira 42'şer kuruş, 6 bilen 7 bin 452 kişi 4 lira 6'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 11 bin 302 kişi 3 lira 42'şer kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22 numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.