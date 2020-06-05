Süper On Numara 4 Haziran Perşembe çekiliş sonucu belli oldu! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 4 Haziran Perşembe günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen bir talihli büyük ödülün sahibi oldu. Saat 20.15'de gerçekleşen 4. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara sonuçlarını öğrenmek için tıklayın...

4 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 2, 10, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 40, 43, 46, 50, 57, 63, 66, 68 ve 75 olarak belirlendi.

Süper On Numara oyununun bugünkü çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 179 bin 252 lira 86 kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü çekilişte 9 bilen 8 kişi 5 bin 377 lira 82'şer kuruş, 8 bilen 268 kişi 160 lira 53'er kuruş, 7 bilen 2 bin 554 kişi 23 lira 86'şar kuruş, 6 bilen 15 bin 186 kişi 4 lira 24'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 24 bin 172 kişi 3 lira 41'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22 numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.